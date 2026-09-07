ППО України збила 71 російський дрон під час нічної атаки

Українські військові полюють на цілі в небі. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська в ніч на 7 вересня здійснили чергову масовану атаку різними типами безпілотників по території України. Агресор застосував 92 ударні дрони різних типів, однак більшість із них вдалося знищити засобами ППО або придушити силами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

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Повідомлення про збиті цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

ППО не змогла збити всі повітряні цілі

За даними Повітряних сил, починаючи з 18:00 6 вересня до ранку 7 вересня російська армія атакувала Україну 92 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами "Гербера", "Пародія" та "Бандероль".

Запускали безпілотники з районів Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 09:00 за київським часом українська протиповітряна оборона збила або придушила засобами РЕБ 71 повітряну ціль.

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До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також у Повітряних силах повідомили про влучання російських дронів на 12 локаціях. Крім того, зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника в одному місці. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про нічну атаку російських безпілотників на Запоріжжя. На території одного з торговельних центрів виникло шість осередків займання загальною площею 700 квадратних метрів, а до ліквідації наслідків удару залучили 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Також Новини.LIVE писав про масовані російські удари по Харкову та 13 населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали п'ятеро людей, а пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок, підприємства та залізнична інфраструктура.