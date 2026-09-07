ПВО Украины сбила 71 российский дрон во время ночной атаки

Украинские военные выслеживают цели в небе. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российские войска в ночь на 7 сентября совершили очередную массированную атаку с использованием различных типов беспилотников по территории Украины. Агрессор задействовал 92 ударных дрона различных типов, однако большинство из них удалось уничтожить средствами ПВО или подавить силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Сообщение о сбитых целях. Фото: Генштаб ВСУ

ПВО не смогла сбить все воздушные цели

По данным Воздушных сил, начиная с 18:00 6 сентября до утра 7 сентября российская армия атаковала Украину 92 ударными беспилотниками типа Shahed, в том числе реактивными, а также дронами "Гербера", "Пародия" и "Бандероль".

Беспилотники запускались из районов Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 09:00 по киевскому времени украинская противовоздушная оборона сбила или подавила средствами РЭБ 71 воздушную цель.

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К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также в Воздушных силах сообщили о попаданиях российских дронов в 12 точках. Кроме того, зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника в одном месте. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о ночной атаке российских беспилотников на Запорожье. На территории одного из торговых центров возникло шесть очагов возгорания общей площадью 700 квадратных метров, а к ликвидации последствий удара были привлечены 40 спасателей и 10 единиц техники.

Также Новини.LIVE писал о массированных российских ударах по Харькову и 13 населенным пунктам области. В результате атак пострадали пять человек, а повреждения получили жилые дома, детский сад, предприятия и железнодорожная инфраструктура.