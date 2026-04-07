Росія випустила 570 дронів по Запорізькій області: деталі від ОВА

Руїни будинку в Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська влаштували масований обстріл Запорізької області, завдавши майже 800 ударів по житлових кварталах та інфраструктурі протягом однієї доби з 5 до 6 квітня. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому та Пологівському районах поранення отримали троє чоловіків, а рятувальники зафіксували понад сімдесят випадків руйнувань будинків та автомобілів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських атак по Запорізькій області

За останню добу ситуація на Запоріжжі суттєво загострилася: зафіксовано 788 ворожих влучань, які охопили 43 населені пункти.

Найважчі наслідки спостерігаються у Запорізькому та Пологівському районах, де в результаті обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали троє чоловіків. Наразі до органів влади надійшло вже 73 повідомлення про пошкодження приватного житла, автівок та об'єктів критичної інфраструктури.

Російська армія масово використовувала безпілотники. Було зафіксовано 570 атак БпЛА різних модифікацій, переважно вони використали дрону типу FPV. Під ударом опинилися Вільнянськ, Кушугум, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та ще понад два десятки сіл.

Крім того, ворог здійснив 17 авіаційних нальотів на такі громади як Григорівка, Веселянка, Широке та інші. Артилерія окупантів спрацювала 197 разів, накриваючи вогнем житлові сектори Залізничного, Щербаків, Малої Токмачки та прилеглих територій.

Також загарбники чотири рази застосували реактивні системи залпового вогню для обстрілів Гіркого, Чарівного, Малої Токмачки та Новопавлівки.

Як зазначав раніше Новини.LIVE, Росія регулярно атакує Запорізьку область. Для цього російські війська застосовують різні види зброї та б'ють по цивільних об'єктах.

Тим часом уряд готує програми для захисту енергооб'єктів у прифронтових регіонах країни. Такі заходи розглядають зокрема й для Запорізької області.