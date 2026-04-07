Россия выпустила 570 дронов по Запорожской области: детали от ОВА

Дата публикации 7 апреля 2026 07:58
Руины дома в Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска устроили массированный обстрел Запорожской области, нанеся почти 800 ударов по жилым кварталам и инфраструктуре в течение суток с 5 по 6 апреля. В результате вражеских атак в Запорожском и Пологовском районах ранения получили трое мужчин, а спасатели зафиксировали более семидесяти случаев разрушений домов и автомобилей.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия российских атак по Запорожской области

За последние сутки ситуация в Запорожье существенно обострилась: зафиксировано 788 вражеских попаданий, которые охватили 43 населенных пункта.

Самые тяжелые последствия наблюдаются в Запорожском и Пологовском районах, где в результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили трое мужчин. Сейчас в органы власти поступило уже 73 сообщения о повреждении частного жилья, автомобилей и объектов критической инфраструктуры.

Российская армия массово использовала беспилотники. Было зафиксировано 570 атак БпЛА различных модификаций, в основном они использовали дрона типа FPV. Под ударом оказались Вольнянск, Кушугум, Орехов, Гуляйполе, Степногорск и еще более двух десятков сел.

Кроме того, враг совершил 17 авиационных налетов на такие громады как Григорьевка, Веселянка, Широкое и другие. Артиллерия оккупантов сработала 197 раз, накрывая огнем жилые сектора Железнодорожного, Щербаков, Малой Токмачки и прилегающих территорий.

Также захватчики четыре раза применили реактивные системы залпового огня для обстрелов Горького, Чаривного, Малой Токмачки и Новопавловки.

Как отмечал ранее Новини.LIVE, Россия регулярно атакует Запорожскую область. Для этого российские войска применяют различные виды оружия и бьют по гражданским объектам.

Между тем правительство готовит программы для защиты энергообъектов в прифронтовых регионах страны. Такие меры рассматривают в том числе и для Запорожской области.

Анастасия Постоенко
