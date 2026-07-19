Росія вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі: є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 19 липня. Фото: Запорізька ОВА

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти у неділю, 19 липня, атакували Запоріжжя. Ворожі керовані авіабомби зруйнували два поверхи пʼятиповерхового будинку, а також пошкодили вікна та балкони в девʼятиповерхівці. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запоріжжя 19 липня

Внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще десять — отримали поранення.

Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі внаслідок російського обстрілу 19 липня. Фото: Запорізька ОВА

Удар Росії по Запоріжжю 19 липня. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, є руйнування в приватному секторі, а також горить термінал логістичного оператора.

Наразі на місцях працюють усі екстрені служби, аби надати допомогу кожному, хто її потребує.

Пошкодження в багатоповерхівці в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

"Під завалами досі залишаються люди. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати", — додав Федоров.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 19 липня. Фото: Запорізька ОВА

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сумську ОВА, 19 липня російські окупанти атакували керованими авіабомбами Суми, внаслідок чого загинув чоловік. Ціллю противника була цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні загарбники завдали удару по пасажирському потязі у Запорізькій області. Відомо, що поранення отримала провідниця.