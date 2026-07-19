Росія вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі: є загиблі та поранені
Російські окупанти у неділю, 19 липня, атакували Запоріжжя. Ворожі керовані авіабомби зруйнували два поверхи пʼятиповерхового будинку, а також пошкодили вікна та балкони в девʼятиповерхівці. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Запоріжжя 19 липня
Внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще десять — отримали поранення.
Крім того, є руйнування в приватному секторі, а також горить термінал логістичного оператора.
Наразі на місцях працюють усі екстрені служби, аби надати допомогу кожному, хто її потребує.
"Під завалами досі залишаються люди. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати", — додав Федоров.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сумську ОВА, 19 липня російські окупанти атакували керованими авіабомбами Суми, внаслідок чого загинув чоловік. Ціллю противника була цивільна інфраструктура.
Крім того, сьогодні загарбники завдали удару по пасажирському потязі у Запорізькій області. Відомо, що поранення отримала провідниця.
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