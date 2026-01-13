В Росії у тисячі разів більше українських політв’язнів ніж до 2022 року

Родичі зниклих безвісти на мирній акції. Фото ілюстративне: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Кількість українських політв'язнів у Росії після початку повномасштабного вторгнення стрімко зросла в сотні, а то й в тисячі разів порівняно з довоєнним періодом.

Про це заявив очільник ГО "Об'єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець у коментарі для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росія незаконно утримує українців в полоні з політичних мотивів

За його словами, до 2022 року йшлося приблизно про 300 українських політв’язнів, більшість із яких переслідували за публічну незгоду з окупацією Криму та агресією РФ. Тоді правозахисники мали доступ до інформації про цих людей, знали їхні імена та обставини сфабрикованих кримінальних справ.

"Таких людей кидали в ув'язнення. Ми знали їх список. В 2016 році це було декілька десятків людей, в 2022 році це було близько трьох сотень людей. Ми знали, що це за люди, знали їх прізвище, ім'я по батькові і розуміли, за кого ми боремося. Після 2022 року, якщо в 2021 їх було три сотні, в 2022 році цих людей вже десятки тисяч", — повідомив Ігор Котелянець.

Правозахисники орієнтуються, зокрема, на дані щодо безвісти зниклих цивільних: лише до Офісу омбудсмана подано близько 20 тисяч заяв, тоді як загальна кількість зниклих за особливих обставин може сягати 80 тисяч.

Водночас, наголошує Котелянець, реальні цифри можуть бути значно вищими, адже Росія навмисно приховує факти незаконного утримання.

Правозахисник зазначає, що після 2022 року РФ у більшості випадків навіть не відкриває формальних кримінальних справ. Людей утримують без жодних обвинувачень, у підвалах, ямах та інших непридатних умовах. За оцінками, щонайменше 80% таких затриманих перебувають у повній правовій невизначеності.

За його словами, незаконно утримуваних українців можуть використовувати для примусової праці, тримати під тривалими допитами, катувати або депортувати на територію Росії. Про масштаби й умови таких злочинів стає відомо, зокрема, зі свідчень людей, яких окупанти змушені були залишати під час відступу з деокупованих територій.

"Це не просто в рази, це в сотні, в тисячі рази, напевно, зараз більше політичних переслідуваних українців, ніж це було до повномасштабного вторгнення", — заявив правозахисник.

Нагадаємо, вчора, 12 січня, очільник Офісу Президента України Кирило Буданов звернувся до українців зі заявою щодо полонених українців в Росії.

Тим часом російським військам наказують чинити воєнні злочини проти українців в полоні.