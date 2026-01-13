Видео
Главная Новости дня Россия держит больше украинских политзаключенных, чем до войны

Россия держит больше украинских политзаключенных, чем до войны

Дата публикации 13 января 2026 12:38
В России в тысячи раз больше украинских политзаключенных чем до 2022 года
Родственники пропавших без вести на мирной акции. Фото иллюстративное: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Количество украинских политзаключенных в России после начала полномасштабного вторжения стремительно выросло в сотни, а то и в тысячи раз по сравнению с довоенным периодом.

Об этом заявил глава ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец в комментарии для Новини.LIVE.

Россия незаконно удерживает украинцев в плену по политическим мотивам

По его словам, до 2022 года речь шла примерно о 300 украинских политзаключенных, большинство из которых преследовали за публичное несогласие с оккупацией Крыма и агрессией РФ. Тогда правозащитники имели доступ к информации об этих людях, знали их имена и обстоятельства сфабрикованных уголовных дел.

"Таких людей бросали в заключение. Мы знали их список. В 2016 году это было несколько десятков человек, в 2022 году это было около трех сотен человек. Мы знали, что это за люди, знали их фамилию, имя отчество и понимали, за кого мы боремся. После 2022 года, если в 2021 их было три сотни, в 2022 году этих людей уже десятки тысяч", — сообщил Игорь Котелянец.

Правозащитники ориентируются, в частности, на данные по без вести пропавшим гражданским: только в Офис омбудсмена подано около 20 тысяч заявлений, тогда как общее количество пропавших при особых обстоятельствах может достигать 80 тысяч.

В то же время, отмечает Котелянец, реальные цифры могут быть значительно выше, ведь Россия намеренно скрывает факты незаконного содержания.

Правозащитник отмечает, что после 2022 года РФ в большинстве случаев даже не открывает формальных уголовных дел. Людей удерживают без всяких обвинений, в подвалах, ямах и других непригодных условиях. По оценкам, не менее 80% таких задержанных находятся в полной правовой неопределенности.

По его словам, незаконно удерживаемых украинцев могут использовать для принудительного труда, держать под длительными допросами, пытать или депортировать на территорию России. О масштабах и условиях таких преступлений становится известно, в частности, из показаний людей, которых оккупанты вынуждены были оставлять во время отступления с деоккупированных территорий.

"Это не просто в разы, это в сотни, в тысячи раз, наверное, сейчас больше политических преследуемых украинцев, чем это было до полномасштабного вторжения", — заявил правозащитник.

Напомним, вчера, 12 января, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам с заявлением относительно пленных украинцев в России.

Тем временем российским войскам приказывают совершать военные преступления против украинцев в плену.

украинцы заключенные пленные Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
