Росія провела ракетні навчання біля спірних з Японією островів

Військовослужбовці РФ та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Тихоокеанський флот Російської Федерації у четвер, 20 серпня, відзвітував про успішне ураження цілей на дистанції понад 300 кілометрів. Військові випробування відбулися в акваторії Південних Курильських островів, хоча насправді точна дата невідома, бо відомство її не розголошує. Для запуску ракет російське командування задіяло ракетний крейсер, атомний підводний човен, а також комплекси берегової оборони "Бастіон".

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Bloomberg.

Росія провела ракетні випробування неподалік Японії

В уряді Японії уже відреагували на такі дії. Керівник японського зовнішньополітичного відомства Тосіміцу Мотегі під час спілкування з журналістами наголосив: "Нарощування військової могутності Росії на чотирьох Північних островах суперечить позиції Японії і неприйнятне".

У Bloomberg звернули увагу, що дані військові навчання збіглися у часі з дипломатичною кризобю між РФ та Японією. Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін вперше приїхав на Ітуруп, що одразу викликало офіційний протест Токіо. Під час перебування на Далекому Сході Путін розкритикував антиросійські санкції та звинуватив Японію у зміні політики щодо Росії. Окрім того, він згадав, що в японських оборонних документах Росію названо серйозною загрозою.

Попри це, Путін заявив про готовність Москви шукати шляхи для укладання мирного договору. Водночас Путін підкреслив, що контроль над Курилами після їх захоплення СРСР наприкінці Другої світової війни "закріплене у міжнародних документах". Свого часу колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе намагався домовитися з Путіним про повернення Токіо двох островів, проте зараз перспективи відновлення такого діалогу практично відсутні.

Водночас чинний прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, на відміну від своїх попередників, ще не мала переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Раніше Токіо активно об'єднав зусилля із західними державами у підтримці України, запровадивши санкції проти РФ та передаючи українській армії нелетальну допомогу у вигляді бронежилетів і транспортних засобів.

В ЦПД відреагували на військові навчання РФ біля Курильських островів

Коментуючи ситуацію навколо випробувань, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що російські стрільби біля Курил переслідують дві конкретні цілі. Перша — це демонстративно посилити загрозу для Токіо, щоб зменшити потенційні наміри Японії допомагати Україні, особливо зважаючи на те, що РФ паралельно готує пускові установки для ракет із КНДР.

Друга мета Москви, яка, за словами Коваленка, виступає як "сировинний придаток Пекіна", полягає у загальному підвищенні напруженості в регіоні. Це створює додатковий тиск на Японію, яка й без того має непрості відносини з Китаєм.

Повідомлення Андрія Коваленка. Фото: скриншот

"Також нагадаю, що КНДР демонстративно підвищує градус в бік Південної Кореї попри те, що Трамп говорить про дружні стосунки з Кімом. КНДР зацікавлена в потенційному конфлікті на Корейському півострові і вбачає у діях США щодо скорочення військових навчань з Південною Кореєю швидше слабкість позиції, ніж деескалацію", — пояснив Андрій Коваленко.

Новини.LIVE повідомляли про те, що Північна Корея передала Москві близько пів сотні балістичних ракет трьох різних модифікацій з величезною ударною силою, а в РФ для них облаштовують шість пускових систем сумарно на 120 залпів. Росія має плани атакувати ними українські міста і добре знає, що точність цих ракет доволі низька.

У Кремлі поки відкидають плани щодо оголошення масової мобілізації. Постпред РФ в ООН Василь Небензя запевнив, що зараз військовий призов нібито не на часі, проте натякнув, що влада може повернутися до цього питання після виборів до Держдуми.

Рразом з тим РФ уже збудувала біля кордонів України та Білорусі десять замаскованих баз із десятками установок для запуску далекобійних безпілотників. Ці майданчики вже використовують для ударів по Києву.