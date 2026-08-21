Загроза ракетних ударів із КНДР: під прицілом сім областей України

Північнокорейська ракета. Фото: Korean Central News Agency

Північна Корея уже передала Росії орієнтовно 50 балістичних ракет трьох модифікацій. Для цього на російській території під них готують шість установок на 120 пусків. Кремль планує бити по Україні північнокорейськими ракетами. Та попри низьку точність порівняно з "Іскандерами", ця зброя має набагато руйнівніші важкі боєголовки, що становить пряму загрозу для низки українських регіонів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW, передає Новини.LIVE.

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Росія готує атаки по українських містах ракетами з КНДР

Для атак по Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях російські війська готують новий ударний потенціал. Як повідомили 20 серпня у Головному управлінні військової розвідки, російське військо уже розміщує на території Воронезької області шість пускових установок. Ці комплекси спеціально призначені для запусків північнокорейських балістичних ракет, а їхня загальна розрахункова спроможність здатна здійснити одночасно 120 пусків.

За підтвердженою інформацією ГУР, ще станом на липень 2026 року російська армія мала у своєму розпорядженні орієнтовно 50 балістичних ракет з КНДР.

Йдеться про передачу базових моделей KN-23 та KN-24, а також найновішої модифікації Hwansong-11C, знаної як KN-30. Остання є глибоко модернізованою версією ракети KN-23 і вирізняється надзвичайно важкою бойовою частиною, вага якої сягає 2500 кілограмів. Утім, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатують, що наразі прямих доказів безпосереднього застосування систем KN-30 по українській території не виявлено.

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Ракети з КНДР неточні, але руйнування від них колосальні

Головна небезпека корейського озброєння полягає не в його технологічності, а у грубій руйнівній силі. Військовий експерт Анатолій Храпчинський пояснює, що ракети KN-23 регулярно хиблять на сотні метрів, а іноді відхиляються від цілі на цілі кілометри.

Для порівняння, похибка російських "Іскандер-М" становить лише від п'яти до двадцяти метрів. Однак маса боєголовки стандартного корейського снаряда доходить до однієї тонни, тоді як російський "Іскандер" несе бойову частину вагою 480 кілограмів. Через таку різницю влучання балістики з КНДР супроводжується значно потужнішими ударними хвилями та утворенням гігантських кратерів на землі.

Аналізуючи загальну тактику ворога, Храпчинський звернув увагу на особливості використання російських пускових потужностей. Хоча Російська Федерація володіє парком із приблизно 160 установок комплексу "Іскандер", кожна з яких здатна нести по дві ракети, російські війська ніколи не задіюють їх усі одночасно. Практика свідчить, що під час одного ударного комплексу росіяни випускають у середньому лише від 16 до 26 балістичних ракет.

Як писали раніше Новини.LIVE, попри те, що КНДР веде відкриту співпрацю з Росією, американський президент Дональд Трамп наказав главі Пентагону Піту Гегсету скоротити спільні військові навчання з Південною Кореєю, назвавши їх надто дорогими для США та провокаційними щодо КНДР, яка, на його переконання, налаштована мирно.

Трамп також доручив команді організувати переговори з Кім Чен Ином восени 2026 року. Зокрема, одним із варіантів локації розглядають листопадовий саміт АТЕС у Китаї.

Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше залишилася без надійного тилу та критично залежить від Пхеньяна, зокрема від нових партій північнокорейських балістичних ракет.

За інформацією ГУР, РФ розміщує ракетний підрозділ із КНДР біля кордонів України. Співпраця Росії та КНДР допомагає їм взаємовигідно удосконалити свій арсенал завдяки випробуванням під час запуску ракет по Україні.