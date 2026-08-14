Японія розглядає санкції після візиту Путіна на Курили

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Уряд Японії розглядає можливі контрзаходи після візиту президента Росії Володимира Путіна на Ітуруп — один із чотирьох островів, на які претендує Токіо. Японська влада назвала поїздку неприйнятною, викликала посла РФ та допустила посилення санкцій проти Москви через візит на спірну територію.

Про це повідомляє NHK, передає Новини.LIVE.

Японія обурена візитом Путіна на Ітуруп

Прем'єр-міністр Японії Такаїчі Санае заявила, що чотири острови, які в Японії називають Північними територіями, є невід'ємною частиною японської території з огляду на історичні факти та міжнародне право.

За її словами, Токіо вважає острови незаконно окупованими Росією після завершення Другої світової війни.

Такаїчі наголосила, що візит російського диктатора Путіна на Ітуруп суперечить послідовній позиції японського уряду щодо територіального питання.

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"Візит чинного президента Росії є абсолютно неприйнятним", — заявила японська прем'єрка.

Вона також зазначила, що поїздка російського президента негативно вплинула на настрої японського суспільства та може ще більше ускладнити відновлення відносин між Токіо і Москвою.

Токіо може посилити санкції проти Росії

Японський уряд наразі розглядає можливі заходи у відповідь на візит Путіна. Серед варіантів називають посилення чинних санкцій проти Росії.

Токіо вже приєднався до міжнародних обмежень, запроваджених проти Москви після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тепер японська влада допускає додаткові санкційні кроки через дії Росії щодо спірних територій.

Водночас остаточного рішення щодо конкретних контрзаходів поки не оголошено.

Японія викликала посла Росії

На тлі візиту російського диктатора Путіна міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу викликав посла Росії в Японії Миколу Ноздрева до японського МЗС у Токіо.

Під час зустрічі Мотегі висловив рішучий протест проти поїздки російського президента на Ітуруп.

Японський міністр наголосив, що одностороннє здійснення такого візиту має вкрай негативний вплив на двосторонні відносини. Він також попросив російського посла негайно передати позицію Токіо уряду РФ.

Територіальна суперечка триває десятиліттями

Територіальна суперечка між Японією та Росією стосується чотирьох островів Курильського архіпелагу — Ітурупа, Кунашира, Шикотана та групи Хабомай.

У Японії ці території називають Північними територіями та вважають їх частиною країни. Росія контролює острови з кінця Другої світової війни.

Через суперечку Токіо та Москва так і не уклали повноцінний мирний договір після Другої світової війни.

У 2022 році Росія оголосила про припинення переговорів щодо мирного договору з Японією після того, як Токіо запровадило санкції проти Москви через її вторгнення в Україну.

Відносини Токіо та Москви можуть ще більше погіршитися

Попри тривалу територіальну суперечку та підтримку Японією України, Токіо продовжує зберігати дипломатичні канали зв'язку з Москвою.

Минулого місяця Мотегі коротко поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах.

Візит Путіна на Ітуруп може ще більше ускладнити відносини двох країн. Японська влада вже дала зрозуміти, що розглядає поїздку як серйозний виклик своїй позиції щодо спірних островів.

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