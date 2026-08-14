Япония рассматривает возможность введения санкций после визита Путина на Курилы

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Правительство Японии рассматривает возможные контрмеры после визита президента России Владимира Путина на Итуруп — один из четырех островов, на которые претендует Токио. Японские власти назвали поездку неприемлемой, вызвали посла РФ и не исключили ужесточения санкций против Москвы из-за визита на спорную территорию.

Об этом сообщает NHK, передает Новини.LIVE.

Япония возмущена визитом Путина на Итуруп

Премьер-министр Японии Такаичи Санаэ заявила, что четыре острова, которые в Японии называют Северными территориями, являются неотъемлемой частью японской территории с учетом исторических фактов и международного права.

По ее словам, Токио считает острова незаконно оккупированными Россией после окончания Второй мировой войны.

Такаичи подчеркнула, что визит российского диктатора Путина на Итуруп противоречит последовательной позиции японского правительства по территориальному вопросу.

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"Визит действующего президента России абсолютно неприемлем", — заявила японский премьер.

Она также отметила, что поездка российского президента негативно повлияла на настроения японского общества и может еще больше затруднить восстановление отношений между Токио и Москвой.

Токио может ужесточить санкции против России

Японское правительство в настоящее время рассматривает возможные меры в ответ на визит Путина. Среди вариантов называют ужесточение действующих санкций против России.

Токио уже присоединилось к международным ограничениям, введенным против Москвы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Теперь японские власти допускают дополнительные санкционные меры из-за действий России в отношении спорных территорий.

В то же время окончательное решение о конкретных контрмерах пока не объявлено.

Япония вызвала посла России

На фоне визита российского диктатора Путина министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева в японский МИД в Токио.

В ходе встречи Мотеги выразил решительный протест против поездки российского президента на Итуруп.

Японский министр подчеркнул, что одностороннее осуществление такого визита оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Он также попросил российского посла немедленно довести позицию Токио до сведения правительства РФ.

Территориальный спор длится десятилетиями

Территориальный спор между Японией и Россией касается четырех островов Курильского архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомай.

В Японии эти территории называют Северными территориями и считают их частью страны. Россия контролирует острова с конца Второй мировой войны.

Из-за этого спора Токио и Москва так и не заключили полноценный мирный договор после Второй мировой войны.

В 2022 году Россия объявила о прекращении переговоров о мирном договоре с Японией после того, как Токио ввело санкции против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Отношения между Токио и Москвой могут ещё больше ухудшиться

Несмотря на длительный территориальный спор и поддержку Японией Украины, Токио продолжает поддерживать дипломатические каналы связи с Москвой.

В прошлом месяце Мотеги кратко пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах.

Визит Путина на Итуруп может еще больше осложнить отношения двух стран. Японские власти уже дали понять, что рассматривают эту поездку как серьезный вызов своей позиции по спорным островам.

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