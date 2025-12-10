Японія підняла винищувачі через російські та китайські літаки поблизу її кордонів

Бомбардувальник Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Японія виявила нову спільну повітряну операцію Росії та Китаю поблизу своїх кордонів. У вівторок, 9 грудня, японські військові підняли в повітря винищувачі для спостереження за групою російських і китайських літаків, які провели тривале патрулювання в районі архіпелагу Рюкю й поблизу ключових міжнародних повітряних коридорів.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Росія та Китай підняли військові літаки для стеження за Японією

За даними японського оборонного відомства, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які здатні нести ядерне озброєння, злетіли з акваторії Японського моря та взяли курс у напрямку Східно-Китайського моря.

Там вони зустрілися з китайськими бомбардувальниками H-6, після чого обидві пари літаків здійснили "далекий спільний політ" над Тихим океаном. Маршрут пролягав через повітряний простір між островами Окінава та Міяко. Це район, який класифікується як міжнародні води та часто використовується для проходження військових літаків іноземних держав.

У подальшій фазі операції групу бомбардувальників супроводжували чотири китайські винищувачі J-16. Вони здійснили політ у двосторонньому напрямку через Міяко.

Паралельно японські військові виявили ще одну активність російських ВПС у Японському морі. Йшлося про літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та два винищувачі Су-30, що діяли окремо від групи бомбардувальників, але в той самий період.

Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі у середу заявив у соціальній мережі X, що така злагоджена повітряна операція Росії та Китаю була "очевидно спрямована на демонстрацію сили проти Японії" і становить серйозний виклик для національної безпеки. За його словами, японські винищувачі виконали повний комплекс процедур протиповітряної ідентифікації відповідно до стандартів оборони.

Тим часом російські агентства, посилаючись на Міноборони РФ, підтвердили факт восьмигодинного тривалого спільного польоту поблизу Японії, підкресливши, що операція мала плановий характер.

Водночас Південна Корея повідомила, що у вівторок сім російських та два китайські літаки зайшли до її зони протиповітряної оборони, що свідчить про ширшу регіональну активність авіації двох держав.

В останні роки Росія та Китай суттєво розширили масштаби військової взаємодії — від спільних протиракетних навчань на території РФ до військово-морських тренувань із бойовими стрільбами в Південнокитайському морі.

Нагадаємо, стало відомо, що Росія й надалі постачає нафту до Китаю в обхід санкцій від США.

Своєю чергою Японія висловилась проти передачі Україні російських заморожених активів.