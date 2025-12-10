Япония подняла истребители из-за российских и китайских самолетов вблизи ее границ

Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Япония обнаружила новую совместную воздушную операцию России и Китая вблизи своих границ. Во вторник, 9 декабря, японские военные подняли в воздух истребители для наблюдения за группой российских и китайских самолетов, которые провели длительное патрулирование в районе архипелага Рюкю и вблизи ключевых международных воздушных коридоров.

По данным японского оборонного ведомства, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, которые способны нести ядерное вооружение, взлетели из акватории Японского моря и взяли курс в направлении Восточно-Китайского моря.

Там они встретились с китайскими бомбардировщиками H-6, после чего обе пары самолетов совершили "дальний совместный полет" над Тихим океаном. Маршрут пролегал через воздушное пространство между островами Окинава и Мияко. Это район, который классифицируется как международные воды и часто используется для прохождения военных самолетов иностранных государств.

В дальнейшей фазе операции группу бомбардировщиков сопровождали четыре китайских истребителя J-16. Они совершили полет в двустороннем направлении через Мияко.

Параллельно японские военные обнаружили еще одну активность российских ВВС в Японском море. Речь шла о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и двух истребителях Су-30, действовавших отдельно от группы бомбардировщиков, но в тот же период.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в среду заявил в социальной сети X, что такая слаженная воздушная операция России и Китая была "очевидно направлена на демонстрацию силы против Японии" и представляет серьезный вызов для национальной безопасности. По его словам, японские истребители выполнили полный комплекс процедур противовоздушной идентификации в соответствии со стандартами обороны.

Между тем российские агентства, ссылаясь на Минобороны РФ, подтвердили факт восьмичасового длительного совместного полета вблизи Японии, подчеркнув, что операция носила плановый характер.

В то же время Южная Корея сообщила, что во вторник семь российских и два китайских самолета зашли в ее зону противовоздушной обороны, что свидетельствует о более широкой региональной активности авиации двух государств.

В последние годы Россия и Китай существенно расширили масштабы военного взаимодействия — от совместных противоракетных учений на территории РФ до военно-морских тренировок с боевыми стрельбами в Южнокитайском море.

Напомним, стало известно, что Россия и в дальнейшем поставляет нефть в Китай в обход санкций от США.

В свою очередь Япония высказалась против передачи Украине российских замороженных активов.