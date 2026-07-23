Російський обстріл Дніпропетровщини: є загиблі й поранені, серед них дитина

Росія обстріляла Дніпропетровщину та вбила трьох людей: фото наслідків
Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Зокрема, під атакою був Павлоград, внаслідок чого є загиблі та поранені. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.
Про це повідомили пресслужба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Дніпропетровщини
Окупанти вбили трьох людей в Павлограді та поранили 19, в тому числі дворічна дівчинка. Наразі всі травмовані госпіталізовані до лікарні.
Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини. На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр та три громади. Крім того, пошкоджені АЗС, багатоквартирний та приватний будинки, а також автомобілі.
"У Синельниківському районі загорівся приватний житловий будинок. У Криворізькому районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені житловий будинок та автомобіль. У Солонянській громаді через обстріли виникла пожежа", — йдеться у повідомленні ДСНС.
Як писали Новини.LIVE, упродовж минулої доби російські загарбники масовано атакували Херсонську область, внаслідок чого є загиблий та поранені. Ворог бив дронами, артилерією та з авіації.
Крім того, Росія обстріляла Запорізьку область. Зафіксовано понад 900 ударів по 52 населених пунктах. Окупанти вбили двох людей та поранили сімох.