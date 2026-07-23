Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія обстріляла Дніпропетровщину та вбила трьох людей: фото наслідків

Росія обстріляла Дніпропетровщину та вбила трьох людей: фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 13:07
Російський обстріл Дніпропетровщини: є загиблі й поранені, серед них дитина
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Зокрема, під атакою був Павлоград, внаслідок чого є загиблі та поранені. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Про це повідомили пресслужба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини

Окупанти вбили трьох людей в Павлограді та поранили 19, в тому числі дворічна дівчинка. Наразі всі травмовані госпіталізовані до лікарні.

Російський обстріл Павлограда 23 липня
Ліквідація наслідків російського обстрілу Павлограда 23 липня. Фото: ДСНС

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини. На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр та три громади. Крім того, пошкоджені АЗС, багатоквартирний та приватний будинки, а також автомобілі. 

Російський обстріл Дніпропетровської області 23 липня
Ліквідація наслідків російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС
Атака Росії на Дніпропетровщину
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Фото: ДСНС

Синельниківському районі загорівся приватний житловий будинок. У Криворізькому районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені житловий будинок та автомобіль. У Солонянській громаді через обстріли виникла пожежа", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Читайте також:
Удар Росії по Дніпропетровщині 23 липня
Ліквідація російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, упродовж минулої доби російські загарбники масовано атакували Херсонську область, внаслідок чого є загиблий та поранені. Ворог бив дронами, артилерією та з авіації.

Крім того, Росія обстріляла Запорізьку область. Зафіксовано понад 900 ударів по 52 населених пунктах. Окупанти вбили двох людей та поранили сімох.

Дніпропетровська область обстріли Павлоград
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації