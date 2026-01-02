У Запоріжжі через атаку пошкоджено щонайменше 12 будинків

Екстрені служби працюють на місці прильоту. Фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки у ніч проти 2 січня зафіксовано пошкодження щонайменше 12 багатоквартирних житлових будинків. Руйнування виявили у двох районах міста, найбільше постраждала житлова забудова.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької міської ради.

Росіяни атакували Запоріжжя 2 січня

У Вознесенівському районі ушкоджено 11 багатоквартирних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені балкони. Також зазнали руйнувань нежитлові будівлі та приміщення — зокрема пошкоджені віконні конструкції.

Зруйнована будівля. Фото: Запорізька міська рада

Вибиті вікна та понівечені кімнати. Фото: Запорізька міська рада

Вибите скло у машинах. Фото: Запорізька міська рада

Ще один багатоквартирний будинок постраждав у Дніпровському районі Запоріжжя. Там також зафіксовано вибиті вікна та пошкодження балконів.

Наразі спеціалісти районних адміністрацій проводять детальне обстеження територій, щоб виявити всі об'єкти, які могли зазнати пошкоджень. До ліквідації наслідків залучені міські служби, рятувальники, правоохоронці, аварійні та комунальні підприємства, а також фахівці соціального захисту.

