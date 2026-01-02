Відео
Головна Новини дня Росія атакувала житлові будинки у Запоріжжі — перші кадри

Росія атакувала житлові будинки у Запоріжжі — перші кадри

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 09:11
У Запоріжжі через атаку пошкоджено щонайменше 12 будинків
Екстрені служби працюють на місці прильоту. Фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки у ніч проти 2 січня зафіксовано пошкодження щонайменше 12 багатоквартирних житлових будинків. Руйнування виявили у двох районах міста, найбільше постраждала житлова забудова.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької міської ради.

Читайте також:

Росіяни атакували Запоріжжя 2 січня

У Вознесенівському районі ушкоджено 11 багатоквартирних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені балкони. Також зазнали руйнувань нежитлові будівлі та приміщення — зокрема пошкоджені віконні конструкції.

Обстріл
Зруйнована будівля. Фото: Запорізька міська рада
Атака на Запоріжжя
Вибиті вікна та понівечені кімнати. Фото: Запорізька міська рада
Атака на Запоріжжя
Вибите скло у машинах. Фото: Запорізька міська рада

Ще один багатоквартирний будинок постраждав у Дніпровському районі Запоріжжя. Там також зафіксовано вибиті вікна та пошкодження балконів.

Наразі спеціалісти районних адміністрацій проводять детальне обстеження територій, щоб виявити всі об'єкти, які могли зазнати пошкоджень. До ліквідації наслідків залучені міські служби, рятувальники, правоохоронці, аварійні та комунальні підприємства, а також фахівці соціального захисту.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі під атакою опинився промисловий об'єкт.

Також в Дніпропетровській ОВА повідомили про наслідки російських атак на регіон.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
