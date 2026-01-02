В Запорожье из-за атаки повреждены по меньшей мере 12 домов

Экстренные службы работают на месте прилета. Фото: Запорожский городской совет

В Запорожье в результате вражеской атаки в ночь на 2 января зафиксировано повреждение по меньшей мере 12 многоквартирных жилых домов. Разрушения обнаружили в двух районах города, больше всего пострадала жилая застройка.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

Россияне атаковали Запорожье 2 января

В Вознесеновском районе повреждены 11 многоквартирных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены балконы. Также подверглись разрушениям нежилые здания и помещения - в частности повреждены оконные конструкции.

Разрушенное здание. Фото: Запорожский городской совет

Выбитые окна и изуродованные комнаты. Фото: Запорожский городской совет

Выбитые стекла в машинах. Фото: Запорожский городской совет

Еще один многоквартирный дом пострадал в Днепровском районе Запорожья. Там также зафиксированы выбитые окна и повреждения балконов.

Сейчас специалисты районных администраций проводят детальное обследование территорий, чтобы выявить все объекты, которые могли получить повреждения. К ликвидации последствий привлечены городские службы, спасатели, правоохранители, аварийные и коммунальные предприятия, а также специалисты социальной защиты.

Напомним, недавно в Запорожье под атакой оказался промышленный объект.

