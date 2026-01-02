В Запорожье из-за атаки повреждены по меньшей мере 12 домов

Россия атаковала жилые дома в Запорожье — первые кадры
В Запорожье в результате вражеской атаки в ночь на 2 января зафиксировано повреждение по меньшей мере 12 многоквартирных жилых домов. Разрушения обнаружили в двух районах города, больше всего пострадала жилая застройка.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.
Россияне атаковали Запорожье 2 января
В Вознесеновском районе повреждены 11 многоквартирных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены балконы. Также подверглись разрушениям нежилые здания и помещения - в частности повреждены оконные конструкции.
Еще один многоквартирный дом пострадал в Днепровском районе Запорожья. Там также зафиксированы выбитые окна и повреждения балконов.
Сейчас специалисты районных администраций проводят детальное обследование территорий, чтобы выявить все объекты, которые могли получить повреждения. К ликвидации последствий привлечены городские службы, спасатели, правоохранители, аварийные и коммунальные предприятия, а также специалисты социальной защиты.
