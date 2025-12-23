Нічна атака РФ по інфраструктурі — що відомо про роботу ППО

Мобільно-вогнева група. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 23 грудня, починаючи з 18:00 22 грудня, російські війська здійснили масштабний комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури України. Для атаки противник застосував ударні безпілотники, а також ракети повітряного й наземного базування.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією Повітряних Сил, вдалося виявити 673 повітряних ворожих цілей, серед яких було 38 ракет і 635 безпілотників різних типів.

Основу удару становили ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники інших типів, запущені з території Курської, Орловської, Брянської областей, району Міллерового та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із Чауди та тимчасово окупованого Криму. За даними військових, близько 400 дронів із цієї кількості були саме "Шахедами".

Крім того, противник застосував три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", пуски яких зафіксували з Рязанської області РФ, а також 35 крилатих ракет типу Х-101 та "Іскандер-К", запущених із території Вологодської та Курської областей Росії.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 протиповітряній обороні вдалося збити або подавити 621 повітряну ціль. Зокрема, знищено 587 ударних безпілотників типу Shahed і безпілотників інших типів, а також 34 крилаті ракети Х-101 і "Іскандер-К".

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Разом із цим зафіксовано влучання ракет і 39 ударних дронів на 21 локації. Падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксоване ще на восьми локаціях. Три аеробалістичні ракети не досягли визначених цілей, наразі місця їх падіння уточнюються.

Нагадаємо, на масовану атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський.

А прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко назвала області, які найбільше постраждали через масований обстріл.