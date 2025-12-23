Масований обстріл України — Свириденко прокоментувала атаку Росії

Пошкоджений корабель у порту. Фото: ДСНС України

Після масованої нічної атаки по Україні всі служби були оперативно переведені в режим координації для ліквідації наслідків обстрілу. Наразі найважча ситуація виникла на заході країни.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За наявною інформацією, під час удару противник застосував понад 600 ударних безпілотників, а також десятки ракет різних типів.

"Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", — заявила Юлія Свириденко.

Найбільших пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури в західних регіонах країни. Через наслідки обстрілів у різних областях України вимушено запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Відомо, що вони діятимуть доти, доки ситуацію в енергосистемі не вдасться стабілізувати.

"Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", — пояснила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у Львівській ОВА підтвердили приліт по критичному об'єкту. Також у Житомирській області загинула дитина та є постраждалі внаслідок атаки РФ.