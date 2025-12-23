Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Свириденко назвала області, де найважча ситуація після обстрілів

Свириденко назвала області, де найважча ситуація після обстрілів

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 11:05
Масований обстріл України — Свириденко прокоментувала атаку Росії
Пошкоджений корабель у порту. Фото: ДСНС України

Після масованої нічної атаки по Україні всі служби були оперативно переведені в режим координації для ліквідації наслідків обстрілу. Наразі найважча ситуація виникла на заході країни.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:

Наслідки російської атаки по Україні 23 грудня

За наявною інформацією, під час удару противник застосував понад 600 ударних безпілотників, а також десятки ракет різних типів.

"Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", — заявила Юлія Свириденко.

Найбільших пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури в західних регіонах країни. Через наслідки обстрілів у різних областях України вимушено запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Відомо, що вони діятимуть доти, доки ситуацію в енергосистемі не вдасться стабілізувати.

"Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", — пояснила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у Львівській ОВА підтвердили приліт по критичному об'єкту. Також у Житомирській області загинула дитина та є постраждалі внаслідок атаки РФ.

Україна обстріли Юлія Свириденко дрони атака ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації