Массированный обстрел Украины — Свириденко прокомментировала атаку России

Поврежденный корабль в порту. Фото: ГСЧС Украины

После массированной ночной атаки по Украине все службы были оперативно переведены в режим координации для ликвидации последствий обстрела. Сейчас самая тяжелая ситуация возникла на западе страны.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По имеющейся информации, во время удара противник применил более 600 ударных беспилотников, а также десятки ракет различных типов.

"Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности", — заявила Юлия Свириденко.

Наибольшие повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в западных регионах страны. Из-за последствий обстрелов в разных областях Украины вынужденно введены графики аварийных отключений электроэнергии. Известно, что они будут действовать до тех пор, пока ситуацию в энергосистеме не удастся стабилизировать.

"Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы. Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы", — пояснила Юлия Свириденко.

Напомним, во Львовской ОГА подтвердили прилет по критическому объекту. Также в Житомирской области погиб ребенок и есть пострадавшие в результате атаки РФ.