Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала Украину 673 целями — сколько сбито ПВО

Россия атаковала Украину 673 целями — сколько сбито ПВО

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 12:05
Ночная атака РФ по инфраструктуре - что известно о работе ПВО
Мобильно-огневая группа. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 23 декабря, начиная с 18:00 22 декабря, российские войска осуществили масштабный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для атаки противник применил ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушные силы ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Сколько целей запустила Россия по Украине ночью 23 декабря

По информации Воздушных Сил, удалось обнаружить 673 воздушных вражеских целей, среди которых было 38 ракет и 635 беспилотников различных типов.

Основу удара составляли ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов, запущенные с территории Курской, Орловской, Брянской областей, района Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из Чауды и временно оккупированного Крыма. По данным военных, около 400 дронов из этого количества были именно "Шахедами".

Кроме того, противник применил три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", пуски которых зафиксировали из Рязанской области РФ, а также 35 крылатых ракет типа Х-101 и "Искандер-К", запущенных с территории Вологодской и Курской областей России.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:30 противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 621 воздушную цель. В частности, уничтожено 587 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников других типов, а также 34 крылатые ракеты Х-101 и "Искандер-К".

null
Статистика сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

Вместе с этим зафиксировано попадание ракет и 39 ударных дронов на 21 локации. Падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировано еще на восьми локациях. Три аэробаллистические ракеты не достигли определенных целей, сейчас места их падения уточняются.

Напомним, на массированную атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

А премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала области, которые больше всего пострадали из-за массированного обстрела.

обстрелы ПВО дроны ракетный удар Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации