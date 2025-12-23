Ночная атака РФ по инфраструктуре - что известно о работе ПВО

Мобильно-огневая группа. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 23 декабря, начиная с 18:00 22 декабря, российские войска осуществили масштабный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для атаки противник применил ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушные силы ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Сколько целей запустила Россия по Украине ночью 23 декабря

По информации Воздушных Сил, удалось обнаружить 673 воздушных вражеских целей, среди которых было 38 ракет и 635 беспилотников различных типов.

Основу удара составляли ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов, запущенные с территории Курской, Орловской, Брянской областей, района Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из Чауды и временно оккупированного Крыма. По данным военных, около 400 дронов из этого количества были именно "Шахедами".

Кроме того, противник применил три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", пуски которых зафиксировали из Рязанской области РФ, а также 35 крылатых ракет типа Х-101 и "Искандер-К", запущенных с территории Вологодской и Курской областей России.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:30 противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 621 воздушную цель. В частности, уничтожено 587 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников других типов, а также 34 крылатые ракеты Х-101 и "Искандер-К".

Статистика сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

Вместе с этим зафиксировано попадание ракет и 39 ударных дронов на 21 локации. Падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировано еще на восьми локациях. Три аэробаллистические ракеты не достигли определенных целей, сейчас места их падения уточняются.

Напомним, на массированную атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

А премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала области, которые больше всего пострадали из-за массированного обстрела.