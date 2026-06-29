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Головна Новини дня Росія атакувала Україну 108 дронами: ППО знешкодила більшість цілей

Росія атакувала Україну 108 дронами: ППО знешкодила більшість цілей

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Дата публікації: 29 червня 2026 08:39
ППО знешкодила 82 ворожі безпілотники вночі 29 червня
Військові з установкою ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 29 червня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по території України. Ворог застосував 108 дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори з різних напрямків на території РФ і тимчасово окупованих регіонів України.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Новини.LIVE.

Сили ППО відбили атаку дронів РФ

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація Повітряних сил, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Військові працювали по повітряних цілях у різних регіонах країни, зосереджуючи зусилля на північному, південному та східному напрямках.

Росія атакувала Україну 108 дронами: ППО знешкодила більшість цілей - фото 1
Звіт роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона знищила 82 ворожі безпілотники різних типів. Водночас зафіксовано 25 влучань на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на ще 4 місцях.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна досягла домовленостей із міжнародними партнерами щодо посилення протиповітряного захисту напередодні наступного зимового періоду. Йдеться про зміцнення елементів так званого "повітряного щита" для підвищення безпеки критичної інфраструктури та міст.

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Також Новини.LIVE інформували, що російська авіація уникає польотів у безпосередній близькості до лінії фронту через ризик ураження українськими засобами протиповітряної оборони. Через це окупанти змушені здійснювати скидання керованих авіабомб із безпечнішої для них відстані.

ЗСУ ППО Повітряні Сили ЗСУ
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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