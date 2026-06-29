Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала Украину 108 дронами: ПВО сбила большинство целей

Россия атаковала Украину 108 дронами: ПВО сбила большинство целей

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 08:39
ПВО обезвредило 82 вражеских беспилотника ночью 29 июня
Военные с установкой ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 29 июня российские войска нанесли массированный удар с помощью ударных беспилотников по территории Украины. Враг задействовал 108 дронов типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы с различных направлений на территории РФ и временно оккупированных регионов Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Новини.LIVE.

Силы ПВО отбили атаку дронов РФ

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация Воздушных сил, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Военные вели огонь по воздушным целям в различных регионах страны, сосредоточив усилия на северном, южном и восточном направлениях.

Россия атаковала Украину 108 дронами: ПВО сбила большинство целей - фото 1
Отчет о работе ПВО. Фото: Воздушные силы

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 82 вражеских беспилотника различных типов. При этом зафиксировано 25 попаданий в 11 местах, а также падение обломков сбитых дронов еще в 4 местах.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина достигла договоренностей с международными партнерами об усилении противовоздушной защиты в преддверии предстоящего зимнего периода. Речь идет об укреплении элементов так называемого "воздушного щита" для повышения безопасности критической инфраструктуры и городов.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что российская авиация избегает полётов в непосредственной близости от линии фронта из-за риска поражения украинскими средствами противовоздушной обороны. Из-за этого оккупанты вынуждены сбрасывать управляемые авиабомбы с более безопасного для них расстояния.

ВСУ ППО Воздушные Силы ВСУ
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации