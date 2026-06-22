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Головна Новини дня Російська авіація боїться наближатися до фронту через ППО України

Російська авіація боїться наближатися до фронту через ППО України

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 12:51
Чому російська авіація скидає КАБи здалеку - деталі від військового
Мобільно-вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські літаки уникають польотів поблизу лінії фронту через загрозу ураження українськими засобами протиповітряної оборони. Через це окупанти скидають керовані авіабомби на значній відстані від позицій Сил оборони України.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Луговик.

Росіяни продовжують застосовувати КАБи

За словами військового, армія РФ активно використовує керовані та фугасні авіабомби. Значна частина цих боєприпасів є ще радянськими запасами.

Водночас російська авіація не наважується підлітати близько до передової через ефективну роботу української ППО. Тому літаки скидають бомби на відстані приблизно 10–20 кілометрів від позицій ЗСУ.

Луговик зазначив, що такі авіабомби не завжди влучають точно в ціль. Однак їхня потужність залишається надзвичайно високою.

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За словами військового, потужність таких боєприпасів дозволяє завдавати значних руйнувань цивільним об’єктам, а також становить серйозну загрозу для українських захисників і місцевих жителів.

"Їх достатньо, щоб частину вулиці рознести вщент і створити проблеми не лише підрозділам ЗСУ, а й цивільному населенню та інфраструктурі", — заявив Луговик.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 22 червня російські війська завдали комбінованого повітряного удару по Україні, застосувавши балістичну ракету та десятки ударних безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 79 ворожих дронів.

Новини.LIVE інформували, що НАТО проаналізували ефективність української системи протиповітряної оборони. Найвищі показники зафіксовані під час знищення безпілотників. Водночас у травні Україні вдалося перехопити лише 17% балістичних ракет.

російські війська ППО прямий ефір Новини.LIVE
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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