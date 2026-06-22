ППО збила/подавила 79 дронів РФ під час нічної атаки — РФ застосувала ракети та БпЛА

Повітряні сили ЗС України. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У ніч проти 22 червня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету та десятки ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили або подавили 79 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України, передає Новини.LIVE.

Масштабна нічна атака РФ

За даними військових, противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 88 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами.

Запуски здійснювалися з території РФ та тимчасово окупованих районів, зокрема з Курська, Брянська, Міллерового, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:30 підтверджено збиття або подавлення 79 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних дронів у шести локаціях. Також уламки збитих безпілотників впали ще на дев’яти територіях.

Військові зазначають, що повітряна атака станом на ранок ще могла тривати, адже в небі залишалися ворожі БпЛА. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Новини.LIVE повідомляли, що у Сумській області минулої доби російські війська масовано атакували п’ять громад із застосуванням артилерії та ударних безпілотників. А в Запоріжжі внаслідок атаки російських БпЛА у понеділок, 22 червня, загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

Новини.LIVE інформували, що у НАТО проаналізували ефективність української протиповітряної оборони. Найвищі показники зафіксовано у знищенні безпілотників. Водночас у травні рівень збиття балістичних ракет становив лише 17%.