Федоров заявив про роботизацію армії

Ексміністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Олександр Чекменьов

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск Армії роботів. Роботизовані системи допоможуть зберегти життя людей, адже виконуватимуть найбільш небезпечну роботу. Зокрема, йдеться розмінування, евакуацію поранених, ведення розвідки та ураження цілей.

Про це з посиланням на ексочільника Міноборони України передає Новини.LIVE.

Реклама

Скриншот повідомлення Михайла Федорова

Запуск Армії роботів

Федоров нагадав, що у 2022 році в Україні запустили Армію дронів. Станом на сьогодні 95% уражених ворожих цілей — заслуга безпілотників. В Україні працюють уже понад 700 виробників БпЛА. Попри це, технологічна війна не стоїть на місці — наступним її етапом стане роботизація.

"Майбутнє поля бою повинне бути таким: спочатку сенсор бачить загрозу, потім у небезпечну зону заходить робот... Гуманоподібні роботи мають першими заходити туди, де сьогодні ми ризикуємо життям військових", — наголосив колишній очільник оборонного відомства.

У межах роботизації планують:

інвестувати в defense tech-компанії;

запускати технологічні проєкти;

створювати R&D;

разом із військовими тестувати рішення;

масштабувати розробки, які ефективно працюють на передовій.

Федоров зазначив, що росіяни навчилися швидко копіювати та масштабувати військові розробки, тому Україна має створювати нові технологічні цикли швидше, ніж це робить РФ. Потрібні досвідчені інженери, військовий досвід, капітал і технології.

Читайте також:

На IT Arena у Львові 26 вересня відкрили пошук defense tech-компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями. Крім того, шукають СТО/Tech Lead Армії роботів.

"Роботизація — один із напрямів, де ми бачимо можливість зробити наступний технологічний прорив. Якщо ви створюєте технології, як можуть змінити поле бою, приєднуйтеся", — закликав ексміністр оборони України.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров запустив власну defence-tech компанію. Вона працюватиме над технологіями не лише для України, а й для країн-союзників. Ключовим інвестором став генеральний директор американської технологічної компанії Palantir Алекс Карп.

Також Новини.LIVE писав, що ексміністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних технологій. Жити та працювати колишній очільник оборонного відомства залишиться на Батьківщині. На новій посаді він продовжить працювати над проєктами, які сприятимуть посиленню української оборони.