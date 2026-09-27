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Главная Новости дня Роботизация войны: Федоров заявил о создании Армии роботов

Роботизация войны: Федоров заявил о создании Армии роботов

Ua ru
27 сентября 2026 03:42
Федоров заявил о роботизации армии
Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Александр Чекменев

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о создании Армии роботов. Роботизированные системы помогут спасти жизни людей, поскольку будут выполнять наиболее опасную работу. В частности, речь идет о разминировании, эвакуации раненых, ведении разведки и поражении целей.

Об этом со ссылкой на экс-главу Минобороны Украины сообщает Новини.LIVE.

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В Украине запустили Армию роботов
Скриншот сообщения Михаила Федорова

Запуск Армии роботов

Федоров напомнил, что в 2022 году в Украине запустили Армию дронов. По состоянию на сегодня 95% пораженных вражеских целей — заслуга беспилотников. В Украине работают уже более 700 производителей БпЛА. Несмотря на это, технологическая война не стоит на месте — следующим ее этапом станет роботизация.

"Будущее поля боя должно выглядеть так: сначала датчик обнаруживает угрозу, затем в опасную зону заходит робот... Гуманоидные роботы должны первыми заходить туда, где сегодня мы рискуем жизнью военных", — подчеркнул бывший глава оборонного ведомства.

В рамках роботизации планируют:

  • инвестировать в defense tech-компании;
  • запускать технологические проекты;
  • создавать R&D;
  • совместно с военными тестировать решения;
  • масштабировать разработки, которые эффективно работают на передовой.

Федоров отметил, что россияне научились быстро копировать и масштабировать военные разработки, поэтому Украина должна создавать новые технологические циклы быстрее, чем это делает РФ. Нужны опытные инженеры, военный опыт, капитал и технологии.

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На IT Arena во Львове 26 сентября открыли поиск defense tech-компаний и инженеров, работающих с роботизированными технологиями. Кроме того, ищут СТО/Tech Lead для Армии роботов.

"Роботизация — одно из направлений, где мы видим возможность совершить следующий технологический прорыв. Если вы создаете технологии, способные изменить поле боя, присоединяйтесь", — призвал экс-министр обороны Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров запустил собственную defence-tech компанию. Она будет работать над технологиями не только для Украины, но и для стран-союзников. Ключевым инвестором стал генеральный директор американской технологической компании Palantir Алекс Карп.

Также Новини.LIVE писал, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии по оборонным технологиям. Жить и работать бывший глава оборонного ведомства будет на Родине. На новой должности он продолжит работать над проектами, которые будут способствовать укреплению украинской обороны.

Михаил Федоров робот армия война в Украине роботы гуманоидный робот
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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