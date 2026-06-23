Робота триває: Юсов анонував нові обміни полоненими з Росією

Звільнені українці з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив про підготовку нових обмінів полоненими. За його словами, робота триває. Додому загалом вдалося повернути вже понад сім тисяч громадян.

Про це Андрій Юсов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Юсов зауважив, що в умовах повномасштабного вторгнення Україна не чекає завершення активної фази бойових дій, як йдеться в Женевській конвенції, а продовжує роботу над проведенням обмінів.

"Вже понад сім тисяч українців вдома. І далі обовʼязково буде. Найближчим часом будуть нові реалізації і нові операції по поверненню наших людей", — зазначив він.

Деталі майбутніх заходів будуть оприлюднені після їх реалізації.

Як писали Новини.LIVE, 5 червня Україна провела обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 185 військовослужбовців та один цивільний. Вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому — 62 роки.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошував, що РФ навмисно затягує процес обмінів полоненими. Противник використовує цю тему для інформаційного тиску на українське суспільство.