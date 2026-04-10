Різка активність Сонця принесе відчутну магнітну бурю сьогодні

Вплив магнітних бур.

У п'ятницю, 10 квітня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1, спровокована серією спалахів на Сонці. Хоча космічне явище не несе критичної загрози для техніки, метеозалежним людям варто підготуватися: лікарі радять скоригувати раціон та приділити більше уваги правильному відпочинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані фахівців Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні прогноз на 10 квітня

За прогнозами фахівців, у п'ятницю, 10 квітня, геомагнітне поле Землі перебуватиме у стані від спокійного до незначного штормового рівня. Очікується слабка магнітна буря категорії G1.

Такі коливання зазвичай не спричиняють глобальних катаклізмів, однак можуть стати причиною дрібних збоїв у функціонуванні енергосистем, а також збити маршрути міграції диких тварин і птахів. Найбільше вплив геомагнітної активності можуть відчути на собі літні люди та особи з підвищеною метеочутливістю.

Цьому явищу передувала помірна активність нашої зорі. Протягом останніх 24 годин показники залишалися переважно на низькому рівні. Вчені зафіксували на Сонці сім невеликих спалахів класу С та два спалахи класу В, які майже не мають впливу на нашу планету. Проте відбувся й один потужніший викид — спалах класу М1.

Сонячна активність на 10 квітня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 31

Як мінімізувати вплив магнітних бур на організм

Аби магнітні бурі минули без шкоди для здоров'я, медики радять трохи скоригувати свої щоденні звички. Насамперед варто звернути увагу на раціон та водний баланс. Фахівці рекомендують пити більше чистої негазованої води, а для заспокоєння нервової системи заварювати трав'яні чаї з ромашкою, м'ятою або мелісою.

На період геомагнітного шторму краще повністю відмовитися від кави, енергетичних напоїв та алкоголю. Харчування має бути максимально легким. Бажано виключити з меню жирну, смажену, гостру та надто солону їжу, надавши перевагу свіжим овочам, фруктам, зелені, злаковим кашам і нежирній рибі.

