Резкая активность Солнца принесет ощутимую магнитную бурю сегодня

В пятницу, 10 апреля, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1, спровоцированная серией вспышек на Солнце. Хотя космическое явление не несет критической угрозы для техники, метеозависимым людям стоит подготовиться: врачи советуют скорректировать рацион и уделить больше внимания правильному отдыху.

Магнитные бури в Украине прогноз на 10 апреля

По прогнозам специалистов, в пятницу, 10 апреля, геомагнитное поле Земли будет находиться в состоянии от спокойного до незначительного штормового уровня. Ожидается слабая магнитная буря категории G1.

Такие колебания обычно не вызывают глобальных катаклизмов, однако могут стать причиной мелких сбоев в функционировании энергосистем, а также сбить маршруты миграции диких животных и птиц. Больше всего влияние геомагнитной активности могут ощутить на себе пожилые люди и лица с повышенной метеочувствительностью.

Этому явлению предшествовала умеренная активность нашей звезды. В течение последних 24 часов показатели оставались преимущественно на низком уровне. Ученые зафиксировали на Солнце семь небольших вспышек класса С и две вспышки класса В, которые почти не имеют влияния на нашу планету. Однако состоялся и один мощный выброс - вспышка класса М1.

Читайте также:

Солнечная активность на 10 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 31

Как минимизировать влияние магнитных бурь на организм

Чтобы магнитные бури прошли без вреда для здоровья, медики советуют немного скорректировать свои ежедневные привычки. Прежде всего стоит обратить внимание на рацион и водный баланс. Специалисты рекомендуют пить больше чистой негазированной воды, а для успокоения нервной системы заваривать травяные чаи с ромашкой, мятой или мелиссой.

На период геомагнитного шторма лучше полностью отказаться от кофе, энергетических напитков и алкоголя. Питание должно быть максимально легким. Желательно исключить из меню жирную, жареную, острую и слишком соленую пищу, отдав предпочтение свежим овощам, фруктам, зелени, злаковым кашам и нежирной рыбе.

Как уже сообщали Новини.LIVE, синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погодных условий в пятницу, 10 апреля. В некоторых регионах будет идти снег, будет сильный ветер и дожди.

Также неблагоприятной будет погода на Пасху, 12 апреля. Наталка Диденко спрогнозировала дожди и существенное похолодание ночью в нескольких областях страны.

Извините, но во время проверки текста что-то пошло не так. Перезапуск браузера возможно сможет исправить эту проблему. (502)