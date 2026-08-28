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Головна Новини дня Ризик для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ризик для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
28 серпня 2026 10:59
Магнітні бурі 28 серпня 2026 року: метеозалежним загрожує небезпека
Головний біль у жінки. Фото: Altamedica

У п'ятницю, 28 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітне поле буде нестабільним протягом доби, а магнітна буря такої сили може призвести до незначних збоїв у роботі енергосистем. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 28 серпня

Очікується, що 28 серпня на Землі спостерігатиметься слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітне поле буде коливатися від спокійного рівня до незначного штормового. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів Х-класу.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні, зафіксовано 3 спалахи класу В, які не мають суттєвого впливу на Землю та 5 спалахів класу С. Вони суттєво не впливають на Землю.

Прогноз сонячної активності на 28 серпня:

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Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні 15%, при цьому кількість сонячних плям становить 33.

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Головний біль у жінки. Фото: Aksimed

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року прогнозуються лише кілька періодів слабких та помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня. Водночас фахівці попереджають, що в другій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Також ми писали, що осінь 2026 року буде теплішою, ніж зазвичай. За прогнозами синоптиків у вересні температура повітря в Украхні буде більшою на 1,5–2 °C. Водночас на протязі вересня очікуються періодичні опади, грози та різкі короткочасні похолодання. до +38 °С.

Сонце магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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