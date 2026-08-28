Магнитные бури 28 августа 2026 года: людям, чувствительным к погодным условиям, грозит опасность

Головная боль у женщины. Фото: Altamedica

В пятницу, 28 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитное поле будет нестабильным в течение суток, а магнитная буря такой силы может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем. При этом солнечная активность будет оставаться преимущественно умеренной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 28 августа

Ожидается, что 28 августа на Земле будет наблюдаться слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного уровня до незначительного штормового. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек Х-класса.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне, зафиксировано 3 вспышки класса В, не оказывающие существенного влияния на Землю, и 5 вспышек класса С. Они существенно не влияют на Землю.

Прогноз солнечной активности на 28 августа:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури — 35%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 25%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность мощных вспышек Х-класса оценивается на уровне 15%, при этом количество солнечных пятен составляет 33.

Головная боль у женщины. Фото: Aksimed

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты утверждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, следует спать не менее 7–8 часов, поддерживать водный баланс, гулять на свежем воздухе и снизить уровень стресса.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года прогнозируются лишь несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября. В то же время специалисты предупреждают, что во второй половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.

Также мы писали, что осень 2026 года будет теплее, чем обычно. По прогнозам синоптиков, в сентябре температура воздуха в Украине будет выше на 1,5–2 °C. В то же время в течение сентября ожидаются периодические осадки, грозы и резкие кратковременные похолодания до +38 °С.