Рютте прокоментував критику як США та НАТО підтримує Україну

Генсек НАТО Марк Рютте перед стартом зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі відповів на закиди про те, що Сполучені Штати нібито недостатньо тиснуть на Росію, аби зупинити її агресію проти України.

Марк Рютте аргуменутвав, як США та НАТО допомагають Україні

"Саме твердження у питанні несправедливе. США чинять різний тиск на Росію, як це роблять і європейці через пакети санкцій... Подивіться, що відбувається з Лукойлом, Роснафтою та іншими", — сказав він.

У цьому ж контексті генсек наголосив, що американська підтримка для України не зводиться лише до політичних заяв: Вашингтон, за його словами, і далі передає критично важливе озброєння в рамках ініціативи PURL.

Коментуючи участь у засіданні заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, Рютте зазначив, що той докладає багато зусиль та приділяє увагу на посиленні оборонних можливостей європейських союзників.

Окремо генсек підкреслив роль США у спробах зрушити ситуацію з місця, заявивши, що саме Вашингтон може вивести переговори із глухого кута.

"Є лише одна країна, найпотужніша нація на Землі, США, яка може це зробити під керівництвом президента Трампа, подолати глухий кут з Путіним, розпочати мирний процес", — сказав Рютте.

Також він згадав про заяву британського міністра оборони Джона Гілі, про рішення спрямувати пів мільярда фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону для двосторонньої допомоги, та за програмою PURL.

Водночас Рютте звернув увагу, що ситуація для цивільних в Україні залишається критичною.

"Українці непохитні, вони воюють, але ракети продовжують уражати їхню цивільну інфраструктуру та мирних жителів", — наголосив Марк Рютте.

