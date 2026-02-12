Видео
Рютте отверг упреки о слабом давлении США на Россию

Рютте отверг упреки о слабом давлении США на Россию

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 13:14
Рютте прокомментировал критику как США и НАТО поддерживает Украину
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Генсек НАТО Марк Рютте перед стартом встречи министров обороны Альянса в Брюсселе ответил на упреки о том, что Соединенные Штаты якобы недостаточно давят на Россию, чтобы остановить ее агрессию против Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на заявление Марка Рютте в Брюсселе.

Читайте также:

Марк Рютте аргументировал, как США и НАТО помогают Украине

"Само утверждение в вопросе несправедливое. США оказывают различное давление на Россию, как это делают и европейцы через пакеты санкций... Посмотрите, что происходит с Лукойлом, Роснефтью и другими", — сказал он.

В этом же контексте генсек подчеркнул, что американская поддержка для Украины не сводится только к политическим заявлениям: Вашингтон, по его словам, и дальше передает критически важное вооружение в рамках инициативы PURL.

Комментируя участие в заседании заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, Рютте отметил, что тот прилагает много усилий и уделяет внимание на усилении оборонных возможностей европейских союзников.

Отдельно генсек подчеркнул роль США в попытках сдвинуть ситуацию с места, заявив, что именно Вашингтон может вывести переговоры из тупика.

"Есть только одна страна, самая мощная нация на Земле, США, которая может это сделать под руководством президента Трампа, преодолеть тупик с Путиным, начать мирный процесс", — сказал Рютте.

Также он упомянул о заявлении британского министра обороны Джона Гили, о решении направить полмиллиарда фунтов стерлингов на противовоздушную оборону для двусторонней помощи, и по программе PURL.

В то же время Рютте обратил внимание, что ситуация для гражданских в Украине остается критической.

"Украинцы непреклонны, они воюют, но ракеты продолжают поражать их гражданскую инфраструктуру и мирных жителей", — подчеркнул Марк Рютте.

Напомним, недавно конгрессмен штата Мэриленд Стени Гойер сделал заявление относительно Украины и рисков ее поражения в войне против России.

Также министр обороны Михаил Федоров встретился с Марком Рютте и обсудил главные потребности для поддержки Украины.

США НАТО Украина Марк Рютте война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
