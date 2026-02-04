Відео
Головна Новини дня Рютте пояснив, навіщо Росія атакує цивільні об'єкти в Україні

Рютте пояснив, навіщо Росія атакує цивільні об'єкти в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 04:14
Рютте заявив, що Росія атакує Україну, щоб навести паніку і страх
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва, 3 лютого, відвідав одну з пошкоджених росіянами ТЕЦ. Він наголосив, що мета РФ полягає в тому, щоб посіяти страх і паніку серед цивільних та знищити інфраструктуру.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Читайте також:

Що сказав Рютте про атаки РФ по енергетиці України

"Я перебуваю тут, у Києві... Це — теплова станція, яка опалює 1100 великих київських багатоквартирних будинків, де проживає до півмільйона людей. І по цій станції минулої ночі було завдано п'ять ударів російськими ракетами без будь-якого військового сенсу чи користі. Це робиться лише для того, щоб створити хаос і страх серед звичайних громадян, які живуть в Україні, і зруйнувати цивільну інфраструктуру", — заявив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що український народ не буде зломлений, а його присутність у Києві - це сигнал, що НАТО стоїть поруч з Україною. Зокрема, блок допомагає з підготовкою і забезпечує постачання всього військового обладнання.

Також генсек додав, що США та Європа працюють разом над гарантіями безпеки, щоб після укладення мирної угоди припинення вогню в Україні було довгостроковим. Він наголосив, що якщо очільник Кремля Володимир Путін знову нападе, то реакція буде нищівною.

"Українці хочуть мирної угоди якомога швидше. Але вона має бути гідною, з визнанням, зрозуміло, їхніх суверенних прав надалі. Тому ми знову старанно працюємо над тим, щоб цього досягти. Моя повага українському народу, і НАТО стоїть поруч з Україною зараз і в майбутньому", — резюмував Рютте.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте прокоментував порушення "енергетичного перемир'я" з Росією. Він наголосив, що удари не наближають завершення війни, а лише створюють хаос.

До слова, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, український лідер закликав Рютте прискорити постачання ракет Україні для систем ППО Patriot.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
