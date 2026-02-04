Рютте заявил, что Россия атакует Украину, чтобы навести панику и страх

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев, 3 февраля, посетил одну из поврежденных россиянами ТЭЦ. Он подчеркнул, что цель РФ заключается в том, чтобы посеять страх и панику среди гражданских и уничтожить инфраструктуру.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Что сказал Рютте об атаках РФ по энергетике Украины

"Я нахожусь здесь, в Киеве... Это — тепловая станция, которая отапливает 1100 крупных киевских многоквартирных домов, где проживает до полумиллиона человек. И по этой станции прошлой ночью было нанесено пять ударов российскими ракетами без какого-либо военного смысла или пользы. Это делается лишь для того, чтобы создать хаос и страх среди обычных граждан, живущих в Украине, и разрушить гражданскую инфраструктуру", — заявил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что украинский народ не будет сломлен, а его присутствие в Киеве это сигнал, что НАТО стоит с рядом с Украиной. В частности, блок помогает с подготовкой и обеспечивает поставки всего военного оборудования.

Также генсек добавил, что США и Европа работают вместе над гарантиями безопасности, чтобы после заключения мирного соглашение прекращение огня в Украине было долгосрочным. Он подчеркнул, что если глава Кремля Владимир Путин снова нападет, то реакция будет сокрушительной.

"Украинцы хотят мирного соглашения как можно скорее. Но оно должно быть достойным, с признанием, разумеется, их суверенных прав в дальнейшем. Поэтому мы снова усердно работаем над тем, чтобы этого достичь. Мое уважение украинскому народу, и НАТО стоит рядом с Украиной сейчас и в будущем", — резюмировал Рютте.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал нарушение "энергетического перемирия" с Россией. Он подчеркнул, что удары не приближают завершение войны, а лишь создают хаос.

К слову, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, украинский лидер призвал Рютте ускорить поставку ракет Украине для систем ПВО Patriot.