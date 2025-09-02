Створення Національної поліції України — історія свята

Національна поліція. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 2 вересня, Україна відзначає річницю створення Національної поліції, як центрального органу виконавчої влади. Ця структура була заснована для заміни міліції та впровадження європейських стандартів роботи правоохоронців.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що відомо про історію свята.

Реклама

Читайте також:

Як утворилася Національна поліція України

Після Революції гідності 2013-2014 років країна зіткнулася з необхідністю реформування радянської міліції, широко дискредитованої корупційними наративами. Це спонукало владу ухвалити рішення про створення принципово нової структури — Національної поліції України.

Українські поліцейські. Фото: Нацполіція

Перші кроки нової поліції розпочалися ще влітку 2015 року — 4 липня на Софійській площі в Києві співробітники патрульної поліції склали присягу на вірність Україні. Того ж дня розпочав роботу перший загін оновленої патрульної поліції — із понад 33 000 претендентів відібрали 2 000 нових поліцейських, яких навчали за західними стандартами, зокрема за участі інструкторів зі США, Канади, Грузії та інших країн.

4 серпня того ж року президент Петро Порошенко підписав Закон "Про національну поліцію", який вже 6 серпня був опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Працівники поліції. Фото: Нацполіція

2 вересня 2015 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 641, згідно з якою Національну поліцію України було сформовано як центральний орган виконавчої влади, підпорядкований Міністерству внутрішніх справ.

Професійне свято — День Національної поліції — в Україні офіційно святкують 4 липня.

На сьогоднішній день працюють основні підрозділи Національної поліції України:

Патрульна поліція — слідкує за порядком на вулицях та дорогах, патрулює на авто, мотоциклах і велосипедах.

Кримінальна поліція — займається розслідуванням тяжких злочинів;

Слідча поліція — проводить досудові розслідування;

Кіберполіція — протидіє злочинам у кіберпросторі;

Поліція охорони — забезпечує безпеку людей, майна та важливих об’єктів;

ДСР (Департамент стратегічних розслідувань) — бореться з організованою злочинністю та корупцією;

Ювенальна превенція — працює з неповнолітніми;

Тактична поліція — реагує на масові заходи та потенційні загрози;

КОРД — спеціальний підрозділ для виконання найнебезпечніших завдань.

Нагадаємо, Нацполіція продовжує резонансе розслідування вбивства Андрія Парубія.

Раніше Новини.LIVE у "день народження" Донецька розповіли історію міста та як воно живе під час окупації.