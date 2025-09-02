Видео
Главная Новости дня Годовщина создания Нацполиции Украины — история праздника

Годовщина создания Нацполиции Украины — история праздника

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 06:45
Создание Национальной полиции Украины — история праздника
Национальная полиция. Фото: Нацполиция

Сегодня, 2 сентября, Украина отмечает годовщину создания Национальной полиции, как центрального органа исполнительной власти. Эта структура была основана для замены милиции и внедрения европейских стандартов работы правоохранителей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что известно об истории праздника.

Как образовалась Национальная полиция Украины

После Революции достоинства 2013-2014 годов страна столкнулась с необходимостью реформирования советской милиции, широко дискредитированной коррупционными нарративами. Это побудило власть принять решение о создании принципиально новой структуры — Национальной полиции Украины.

Національна поліція - річниця створення
Украинские полицейские. Фото: Нацполиция

Первые шаги новой полиции начались еще летом 2015 года - 4 июля на Софийской площади в Киеве сотрудники патрульной полиции приняли присягу на верность Украине. В тот же день начал работу первый отряд обновленной патрульной полиции — из более 33 000 претендентов отобрали 2 000 новых полицейских, которых обучали по западным стандартам, в том числе при участии инструкторов из США, Канады, Грузии и других стран.

4 августа того же года президент Петр Порошенко подписал Закон "О национальной полиции", который уже 6 августа был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Поліція - фото
Работники полиции. Фото: Нацполиция

2 сентября 2015 года Кабинет Министров принял постановление № 641, согласно которому Национальная полиция Украины была сформирована как центральный орган исполнительной власти, подчиненный Министерству внутренних дел.

Профессиональный праздник - День Национальной полиции — в Украине официально празднуют 4 июля.

На сегодняшний день работают основные подразделения Национальной полиции Украины:

  • Патрульная полиция — следит за порядком на улицах и дорогах, патрулирует на авто, мотоциклах и велосипедах.
  • Уголовная полиция — занимается расследованием тяжких преступлений;
  • Следственная полиция — проводит досудебные расследования;
  • Киберполиция — противодействует преступлениям в киберпространстве;
  • Полиция охраны — обеспечивает безопасность людей, имущества и важных объектов;
  • ДСР (Департамент стратегических расследований) — борется с организованной преступностью и коррупцией;
  • Ювенальная превенция — работает с несовершеннолетними;
  • Тактическая полиция — реагирует на массовые мероприятия и потенциальные угрозы;
  • КОРД — специальное подразделение для выполнения самых опасных задач.

полиция история Нацполиция праздник правохранители
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
