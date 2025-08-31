Видео
Главная Новости дня Годовщина Донецка — город миллиона роз, который ждет возвращения

Годовщина Донецка — город миллиона роз, который ждет возвращения

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 06:55
Сегодня Донецк празднует день города и мы вспомнили, каким он был до вторжения РФ
Разрушенная "Донбасс Арена" в Донецке. Фото: Соцсети

Донецк — это город воспоминаний и боли. Город, который еще не так давно сиял огнями масштабных концертов, принимал футбольные праздники мирового уровня и поражал своей самобытной красотой, сегодня остается под оккупацией РФ.

Сегодня у Донецка "день рождения", и Новини.LIVE посвятили материал городу, который обязательно вернется в Украину.

Читайте также:

Исторические корни: от Юзовки до города миллиона роз

Годовщина Донецка — город миллиона роз, который ждет возвращения - фото 1
Юзовка в 1919 году. Фото: Викимедиа

История Донецка начинается в 1869 году, когда британский предприниматель Джон Юз основал здесь металлургический завод и рабочий поселок Юзовка. Это было место, где сливались уголь и сталь, создавая мощный промышленный центр. Но со временем город превратился в нечто большее, чем просто промышленный гигант.

Годовщина Донецка — город миллиона роз, который ждет возвращения - фото 2
Розы в Донецке. Фото: Викимедиа

Он расцвел, получив неофициальное, но очень точное звание — "город миллиона роз". Представьте: в 1970-х годах в Донецке действительно высадили около миллиона роз, и это стало его визитной карточкой.

Город, где черный уголь удивительным образом сочетался с нежными цветами, был уникальным. В 1970 году ЮНЕСКО присвоило именно такое звание Донецку.

Евро-2012: мировой праздник на "Донбасс Арене"

Годовщина Донецка — город миллиона роз, который ждет возвращения - фото 3
Стадион "Донбасс Арена" в Донецке. Фото: УНИАН

Одним из самых ярких периодов в истории украинского Донецка, безусловно, стало Евро-2012. Город с гордостью принимал футбольных фанатов со всего мира, а его стадион "Донбасс Арена" поражала своим величием и современностью.

Годовщина Донецка — город миллиона роз, который ждет возвращения - фото 4
Матчи Евро-2012 на "Донбасс Арене". Фото: Reuters

Это было время единения, радости и настоящего спортивного праздника. Болельщики из разных стран заполонили улицы, пели песни, наслаждались гостеприимством местных жителей. Донецк тогда показал всему миру свою открытость, европейскость и способность организовывать события самого высокого уровня. Это был пик международного признания города.

Культурная жизнь и масштабные концерты

Донецк не был только промышленным и спортивным центром. Его культурная жизнь бурлила! На площадях и возле "Донбасс Арены" регулярно проходили масштабные концерты мировых звезд.

Поклонники музыки помнят выступления таких легенд, как Бейонсе, Rihana, Scorpions, Пол Маккартни, Queen + Адам Ламберт, которые собирали десятки тысяч людей.

Эти события не просто развлекали, они формировали имидж Донецка как современного, динамичного города, открытого к миру. Каждый такой концерт был доказательством того, что Донецк — это европейская жемчужина.

Настоящее: боль и надежда

Годовщина Донецка — город миллиона роз, который ждет возвращения - фото 5
Очередь за водой в оккупированном Донецке. Фото: росСМИ

Сегодня Донецк выглядит совсем иначе. Агрессия РФ еще весной 2014 года, а затем и оккупация принесла разрушения, упадок и тишину, которая больно режет слух после громких праздников.

Вместо роз — сорняки, вместо смеха — слезы, вместо европейских флагов — чужие символы. Шахты закрываются, в городе практически нет воды. Из города миллиона роз Донецк превратился в город грязи и упадка.

Годовщина Донецка — город миллиона роз, который ждет возвращения - фото 6
Заброшенная "Донбасс Арена". Фото: Соцсети

Город, который когда-то дышал жизнью, сейчас будто затаил дыхание. Однако, несмотря на боль и временные трудности, надежда на возвращение украинского Донецка остается непоколебимой.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, как менять мировоззрение украинцев после возвращения наших земель из российской оккупации. По его мнению, надо быть терпеливыми и действовать постепенно.

Также мы писали о том, что из оккупации вернули еще четырех украинских детей. Среди них девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку.

Донецк оккупация война в Украине праздник ВОТ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
