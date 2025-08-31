Сьогодні Донецьк святкує день міста і ми пригадали, яким він був до вторгнення РФ

Зруйнована "Донбас Арена" у Донецьку. Фото: Соцмережі

Донецьк — це місто спогад і болю. Місто, яке ще не так давно сяяло вогнями масштабних концертів, приймало футбольні свята світового рівня та вражало своєю самобутньою красою, сьогодні залишається під окупацією РФ.

Сьогодні у Донецька "день народження" і Новини.LIVE присвятили матеріал місту, яке обов'язково повернеться в Україну.

Історичні корені: від Юзівки до міста мільйона троянд

Юзівка у 1919 році. Фото: Вікімедіа

Історія Донецька починається у 1869 році, коли британський підприємець Джон Юз заснував тут металургійний завод та робітниче селище Юзівка. Це було місце, де зливалися вугілля і сталь, створюючи потужний промисловий центр. Але з часом місто перетворилося на щось більше, ніж просто промисловий гігант.

Троянди у Донецьку. Фото: Вікімедіа

Воно розцвіло, отримавши неофіційне, але дуже точне звання — "місто мільйона троянд". Уявіть: у 1970-х роках у Донецьку дійсно висадили близько мільйона троянд, і це стало його візитівкою.

Місто, де чорне вугілля дивовижним чином поєднувалося з ніжними квітами, було унікальним. У 1970 році ЮНЕСКО надало саме таке звання Донецьку.

Євро-2012: світове свято на "Донбас Арені"

Стадіон "Донбас Арена" у Донецьку. Фото: УНІАН

Одним із найяскравіших періодів в історії українського Донецька, безумовно, стало Євро-2012. Місто з гордістю приймало футбольних фанатів з усього світу, а його красуня-стадіон "Донбас Арена" вражала своєю величчю та сучасністю.

Матчі Євро-2012 на "Донбас Арені". Фото: Reuters

Це був час єднання, радості та справжнього спортивного свята. Вболівальники з різних країн заполонили вулиці, співали пісні, насолоджувалися гостинністю місцевих жителів. Донецьк тоді показав усьому світу свою відкритість, європейськість та здатність організовувати події найвищого рівня. Це був пік міжнародного визнання міста.

Культурне життя та масштабні концерти

Донецьк не був лише промисловим і спортивним центром. Його культурне життя вирувало! На площах та біля "Донбас Арени" регулярно відбувалися масштабні концерти світових зірок.

Шанувальники музики пам'ятають виступи таких легенд, як Бейонсе, Rihana, Scorpions, Пол Маккартні, Queen + Адам Ламберт, які збирали десятки тисяч людей.

Ці події не просто розважали, вони формували імідж Донецька як сучасного, динамічного міста, відкритого до світу. Кожен такий концерт був доказом того, що Донецьк — це європейська перлина.

Сьогодення: біль і надія

Черга за водою в окупованому Донецьку. Фото: росЗМІ

Сьогодні Донецьк виглядає зовсім інакше. Агресія РФ ще навесні 2014 року, а потім й окупація принесла руйнування, занепад і тишу, яка боляче ріже слух після гучних свят.

Замість троянд — бур'яни, замість сміху — сльози, замість європейських прапорів — чужі символи. Шахти закриваються, у місті практично немає води. З міста мільйона троянд Донецьк перетворився у місто бруду та занепаду.

Занедбана "Донбас Арена". Фото: Соцмережі

Місто, яке колись дихало життям, зараз ніби затамувало подих. Проте, попри біль і тимчасові труднощі, надія на повернення українського Донецька залишається непохитною.

