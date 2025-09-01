Вбивство Парубія — що кажуть в Нацполіції про підозрюваного

Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

В Національній поліції України прокоментували затримання підозрюваного у вбивстві ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Зазначається, що вбивство було ретельно сплановане.

Відповідний коментар опублікував заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов у понеділок, 1 вересня, у Facebook.

Нєбитов зазначив, що беззаперечно резонансним стало вбивство Андрія Парубія.

За його словами, це вбивство ретельно сплановане, добре підготовлене та максимально складне для розкриття.

"Але крок за кроком поліціянти в черговий раз довели свій професіоналізм. Це не для всіх. Лише для тих хто розуміє, що це таке — оперативно-розшукова робота.

Не звертаючи уваги на "дивано-кімнатних експертів", послідовно, вперто, скрупульозно вирахували й затримали підозрюваного. Це рівень і клас. Пишаюся тим, що був поруч і є частиною великої родини оперативників", — написав Нєбитов.

Скриншот повідомлення Нєбитова/Facebook

Нещодавно у поліції відповіли, чи були спільники у вбивці Андрія Парубія.

Також раніше повідомлялося, що правоохоронці мають обґрунтовані докази, що саме затриманий вбив Андрія Парубія.