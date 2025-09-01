Відео
Головна Новини дня Вбивство Парубія — в Нацполіції прокоментували затримання

Вбивство Парубія — в Нацполіції прокоментували затримання

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:42
Вбивство Парубія — що кажуть в Нацполіції про підозрюваного
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

В Національній поліції України прокоментували затримання підозрюваного у вбивстві ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Зазначається, що вбивство було ретельно сплановане.

Відповідний коментар опублікував заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов у понеділок, 1 вересня, у Facebook.

Читайте також:

Вбивство Парубія — що кажуть у поліції про підозрюваного

Нєбитов зазначив, що беззаперечно резонансним стало вбивство Андрія Парубія.

За його словами, це вбивство ретельно сплановане, добре підготовлене та максимально складне для розкриття.

"Але крок за кроком поліціянти в черговий раз довели свій професіоналізм. Це не для всіх. Лише для тих хто розуміє, що це таке — оперативно-розшукова робота.

Не звертаючи уваги на "дивано-кімнатних експертів", послідовно, вперто, скрупульозно вирахували й затримали підозрюваного. Це рівень і клас. Пишаюся тим, що був поруч і є частиною великої родини оперативників", — написав Нєбитов.

Вбивство Парубія
Скриншот повідомлення Нєбитова/Facebook

Нещодавно у поліції відповіли, чи були спільники у вбивці Андрія Парубія.

Також раніше повідомлялося, що правоохоронці мають обґрунтовані докази, що саме затриманий вбив Андрія Парубія.

вбивство покарання Нацполіція затримання Андрій Парубій
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
