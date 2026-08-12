РФ змінила тактику запусків КН-23: пояснення ISW

Запуск ракети. Фото: Reuters

Росія змінила тактику використання північнокорейських балістичних ракет KN-23 під час атак по Україні. Замість масованих пусків окупанти почали застосовувати такі ракети поодинці у складі комбінованих ударів.

Про це повідомляє ISW, передає Новини.LIVE.

РФ запускає КН-23 поодинці під час атак

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що це може бути пов’язано зі спробами Москви випробувати та вдосконалити отримане від Пхеньяна озброєння. За оцінкою ISW, російські війська можуть навмисно запускати невелику кількість KN-23 одночасно з іншими типами ракет і безпілотниками. Такий підхід, імовірно, дає змогу перевіряти характеристики північнокорейських боєприпасів у бойових умовах та працювати над підвищенням точності їхнього наведення.

11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використала ракету KN-23 під час удару по Запоріжжю. Ще один такий боєприпас окупанти запустили в ніч проти 30 липня по Дніпропетровській області. Це стало першим зафіксованим застосуванням KN-23 російськими військами з літа 2025 року.

Однією з причин обмеженого використання північнокорейських ракет може бути їхня невисока точність. За даними ISW, Москва може співпрацювати з Північною Кореєю над удосконаленням KN-23, а поодинокі пуски можуть бути частиною випробувань та коригування характеристик ракет.

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Українські посадовці раніше повідомляли, що КНДР передала Росії щонайменше 40 балістичних ракет KN-23. Водночас Москва застосовує їх у невеликій кількості, що може свідчити про прагнення зберегти запаси та паралельно оцінити ефективність озброєння. Поставки KN-23 також дозволяють Росії збільшувати кількість балістичних ракет, які вона може використовувати проти України. Крім того, використання північнокорейських боєприпасів дає російським військам змогу економити власні дефіцитні ракети.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше в історії залишилася без безпечного стратегічного тилу та дедалі більше залежить від військової підтримки Північної Кореї. За його словами, Москва вже отримала від КНДР додаткові балістичні ракети.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський також заявив, що не впевнений у масованому застосуванні Росією балістичних ракет восени. За його словами, виробництво такої зброї залежить від великої кількості іноземних комплектуючих, тому для масштабних ударів РФ потрібні значні запаси необхідних елементів.