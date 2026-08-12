Россия изменила тактику запусков КН-23: объяснение ISW

Запуск ракеты. Фото: Reuters

Россия изменила тактику применения северокорейских баллистических ракет KN-23 при нанесении ударов по Украине. Вместо массированных запусков оккупанты начали применять такие ракеты поодиночке в составе комбинированных ударов.

Об этом сообщает ISW, передает Новини.LIVE.

РФ запускает КН-23 поодиночно во время атак

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что это может быть связано с попытками Москвы опробовать и усовершенствовать полученное от Пхеньяна вооружение. По оценке ISW, российские войска могут намеренно запускать небольшое количество КН-23 одновременно с другими типами ракет и беспилотниками. Такой подход, вероятно, позволяет проверять характеристики северокорейских боеприпасов в боевых условиях и работать над повышением точности их наведения.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применила ракету KN-23 во время удара по Запорожью. Еще один такой боеприпас оккупанты запустили в ночь на 30 июля по Днепропетровской области. Это стало первым зафиксированным применением KN-23 российскими войсками с лета 2025 года.

Одной из причин ограниченного использования северокорейских ракет может быть их невысокая точность. По данным ISW, Москва может сотрудничать с Северной Кореей над усовершенствованием KN-23, а единичные пуски могут быть частью испытаний и корректировки характеристик ракет.

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Украинские чиновники ранее сообщали, что КНДР передала России не менее 40 баллистических ракет KN-23. В то же время Москва применяет их в небольшом количестве, что может свидетельствовать о стремлении сохранить запасы и параллельно оценить эффективность вооружения. Поставки KN-23 также позволяют России увеличивать количество баллистических ракет, которые она может использовать против Украины. Кроме того, использование северокорейских боеприпасов дает российским войскам возможность экономить собственные дефицитные ракеты.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые в истории осталась без безопасного стратегического тыла и все больше зависит от военной поддержки Северной Кореи. По его словам, Москва уже получила от КНДР дополнительные баллистические ракеты.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский также заявил, что не уверен в массированном применении Россией баллистических ракет осенью. По его словам, производство такого оружия зависит от большого количества иностранных комплектующих, поэтому для масштабных ударов РФ требуются значительные запасы необходимых элементов.