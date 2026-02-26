Відео
РФ вдарила по житлу й критичній інфраструктурі — заява Зеленського

РФ вдарила по житлу й критичній інфраструктурі — заява Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 09:59
Зеленський повідомив про нічну атаку Росії 26 лютого
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вночі, 26 лютого, знову спрямувала удари по критичній інфраструктурі та звичайних житлових будинках. За його словами, атака була однією з наймасштабніших за останній час: по Україні запустили 420 безпілотників, більшість із яких були "Шахедами", а також 39 ракет різних типів, включно з 11 балістичними.

Новина доповнюється...

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
