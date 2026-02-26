РФ атаковала газовую инфраструктуру и подстанции — детали от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский, заявил, что ночью Россия осуществила массированную атаку по Украине, нанеся удары по критической инфраструктуре и жилым домам с помощью дронов и ракет, в результате чего разрушения зафиксированы в восьми областях, а среди раненых есть дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE, со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский также сообщил о попадании по объектам энергетики и газовой инфраструктуры. По его словам, под удар попали газовые объекты на Полтавщине, а также электроподстанции в Киевской и Днепровской областях. Спасатели, как отметил президент, работали на Черниговщине, в Запорожье, в Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.

Отдельно Зеленский обратил внимание на работу противовоздушной обороны.

"Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты к ПВО нужны на каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", — отметил глава государства.

Добавим, что в Запорожье ночью, 26 февраля, несколько домов были атакованы со стороны России. Известно о масштабных разрушениях и пожарах.

Также громкие взрывы этой ночью раздавались в Киеве и по области.