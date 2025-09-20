Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вдарила по Сумах — в ОВА повідомляють про знеструмлення

РФ вдарила по Сумах — в ОВА повідомляють про знеструмлення

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 10:43
Ворожий удар по Сумах: пошкоджені нежитлові будівлі
Обстріл будівель у Сумах. Фото ілюстративне: Громадське радіо

У Сумах знову зафіксовано ворожі обстріли, цього разу під удар потрапили нежитлові будівлі у Ковпаківському районі міста, є проблеми з електропостачанням. На місці працюють аварійні бригади та представники екстрених служб.

Про це повідомив на офіційній Telegram-сторінці начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у суботу, 20 вересня.

Реклама
Читайте також:
РФ вдарила по Сумах — в ОВА повідомляють про знеструмлення - фото 1
Допис Григорова у Telegram. Фото: скриншот

Обстріл Сум у Ковпаківському районі

За даними місцевої влади, ворог завдав ударів по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють аварійні бригади, які фіксують масштаби пошкоджень та відновлюють подачу електроенергії.

РФ вдарила по Сумах — в ОВА повідомляють про знеструмлення - фото 2
Допис Когбзаря у Telegram. Фото: скриншот

"Шановні сумчани! Вибухи, які ви чули у місті, — це удари РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі. Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило. Фахівці обстежують територію, з’ясовуємо наслідки атаки", — йдеться у повідомленні в.о. міського голови Артема Кобзаря.

Окрім пошкоджень промислових об’єктів, відомо про перебої з електропостачанням у кількох районах міста. Енергетики працюють над відновленням електрики. Місцева влада закликала громадян залишатися в укриттях під час тривог та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що у центрі Сум пролунала серія вибухів, зафіксовано щонайменше чотири потужні детонації. 

Раніше ми також інформували, що у Чернігові 19 вересня стався вибух, про який швидко почали повідомляти у місцевих спільнотах. 

Суми Сумська область обстріли атака Сумська ОВА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації