Ворожий удар по Сумах: пошкоджені нежитлові будівлі

Обстріл будівель у Сумах. Фото ілюстративне: Громадське радіо

У Сумах знову зафіксовано ворожі обстріли, цього разу під удар потрапили нежитлові будівлі у Ковпаківському районі міста, є проблеми з електропостачанням. На місці працюють аварійні бригади та представники екстрених служб.

Про це повідомив на офіційній Telegram-сторінці начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у суботу, 20 вересня.

Реклама

Читайте також:

Допис Григорова у Telegram. Фото: скриншот

Обстріл Сум у Ковпаківському районі

За даними місцевої влади, ворог завдав ударів по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють аварійні бригади, які фіксують масштаби пошкоджень та відновлюють подачу електроенергії.

Допис Когбзаря у Telegram. Фото: скриншот

"Шановні сумчани! Вибухи, які ви чули у місті, — це удари РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі. Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило. Фахівці обстежують територію, з’ясовуємо наслідки атаки", — йдеться у повідомленні в.о. міського голови Артема Кобзаря.

Окрім пошкоджень промислових об’єктів, відомо про перебої з електропостачанням у кількох районах міста. Енергетики працюють над відновленням електрики. Місцева влада закликала громадян залишатися в укриттях під час тривог та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що у центрі Сум пролунала серія вибухів, зафіксовано щонайменше чотири потужні детонації.

Раніше ми також інформували, що у Чернігові 19 вересня стався вибух, про який швидко почали повідомляти у місцевих спільнотах.