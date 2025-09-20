Вражеский удар по Сумах: повреждены нежилые здания

Обстрел зданий в Сумах. Фото иллюстративное: Общественное радио

В Сумах снова зафиксированы вражеские обстрелы, на этот раз под удар попали нежилые здания в Ковпаковском районе города, есть проблемы с электроснабжением. На месте работают аварийные бригады и представители экстренных служб.

Об этом сообщил на официальной Telegram-странице начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в субботу, 20 сентября.

Сообщение Григорова в Telegram. Фото: скриншот

Обстрел Сум в Ковпаковском районе

По данным местных властей, враг нанес удары по нежилым зданиям в Ковпаковском районе областного центра. Предварительно информации о пострадавших не поступало. На месте работают аварийные бригады, которые фиксируют масштабы повреждений и восстанавливают подачу электроэнергии.

Сообщение Когбзаря в Telegram. Фото: скриншот

"Уважаемые сумчане! Взрывы, которые вы слышали в городе, - это удары РСЗО по промышленной зоне в Ковпаковском районе. По состоянию на это время информации о пострадавших не поступало. Специалисты обследуют территорию, выясняем последствия атаки", — говорится в сообщении и.о. городского головы Артема Кобзаря.

Кроме повреждений промышленных объектов, известно о перебоях с электроснабжением в нескольких районах города. Энергетики работают над восстановлением электричества. Местные власти призвали граждан оставаться в укрытиях во время тревог и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что в центре Сум прогремела серия взрывов, зафиксировано по меньшей мере четыре мощные детонации.

Ранее мы также информировали, что в Чернигове 19 сентября произошел взрыв, о котором быстро начали сообщать в местных сообществах.