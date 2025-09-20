Відео
Головна Новини дня У центрі Сум пролунали потужні вибухи

У центрі Сум пролунали потужні вибухи

Дата публікації: 20 вересня 2025 10:15
Чотири вибухи в Сумах: місто знову під загрозою
Фото: Сумська обласна прокуратура

У центрі Сум ввечері пролунала серія вибухів, повідомляють щонайменше про чотири потужні детонації. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях і бути максимально обережними.

Вибухи в центрі Сум

Увечері 20 вересня в центральній частині Сумської області було зафіксовано одразу кілька потужних вибухів. За попередніми даними, їх пролунало щонайменше чотири, проте інформація про руйнування чи постраждалих уточнюється. Військові закликають мешканців регіону зберігати спокій і дотримуватися заходів безпеки.

Читайте також:

"Приліт в місті. Всі служби працюють. Деталі згодом" — йдеться у повідомленні Олега Лисака.

Наразі триває перевірка наслідків удару та визначаються масштаби можливих пошкоджень. Ситуацію контролюють сили оборони та місцеві екстрені служби. Влада наголошує на необхідності дотримуватися сигналів тривоги та не залишати укриття до офіційного оголошення про безпеку.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
