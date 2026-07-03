РФ атакувала Кривий Ріг ракетами: пошкоджені будинки, є постраждалі

Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни пізно ввечері, 2 липня, завдали ударів по Кривому Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий сектор, а також поранені люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 3 липня

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 22:20 було зафіксовано активність тактичної авіації РФ в акваторії Чорного моря. Після цього в напрямку Кривого Рогу летіли щонайменше дві ракети та реактивний дрон.

Вже після 23:00 начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив, що по місту завдано удари. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, а вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поряд.

Ще через деякий час очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що росіяни завдали ракетний удар по сектору щільної міської забудови між багатоквартирними будинками.

"Пожежі вже загашені, але продовжуємо аварійно-рятувальну операцію — дуже багато пошкоджень: вікна, балкони, перекрили газ та воду. Штаб буде розгорнутий через півгодини у школі навпроти, місцеві зрозуміють де це. Вже везуть необхідні на перший час будматеріали, також там прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста", — сказав Вілкул.

Також він додав, що через атаку постраждали двоє людей. Однак згодом ця кількість збільшилася до 7. Трьох з них госпіталізували, у них стан середньої тяжкості.

Дописи місцевої влади про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 червня росіяни теж атакували Кривий Ріг ракетою. В той день ворог пошкодив об'єкт цивільної інфраструктури. Окрім того, були загиблі та постраждалі.

Також ми писали, що ворог атакував Кривий Ріг 17 травня. Тоді внаслідок кількох ударів виникла пожежа і пошкоджено транспортну інфраструктуру.