РФ вдарила по АЗС на Миколаївщині: є постраждалі

Пошкоджена АЗС після обстрілу. Ілюстративне фото: Дніпропетровська ОВА

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни у неділю ввечері, 5 липня, атакували дронами Миколаївський район. Ворог влучив по АЗС, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Миколаївської ОВА.

Наслідки атаки РФ по Миколаївському району

Ввечері о 20:36 начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог атакував Миколаївський район. Зокрема окупанти пошкодили будівлю АЗС.

"Миколаївський район. Внаслідок атаки "Шахедів" поранено жінку, її госпіталізовано. Пошкоджено будівлю АЗС, відбулося пожежа", — написав Кім у Telegram.

Приблизно через дві години він повідомив, ворог здійснив повторну атаку, внаслідок якої знову було пошкоджено АЗС.

"Миколаївський район. Внаслідок повторної атаки "Шахедів" на область постраждали двоє чоловіків, обох госпіталізовано. Пошкоджено будівлю АЗС", — вказано у дописі.

Пости Кіма про атаку. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Віталій Кім заявив, що ворог змінив тактику і дедалі частіше цілеспрямовано почав атаки на українські АЗС. Окрім того, під ударами також склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами.

Також ми писали, що 14 червня РФ вчергове вдарила по Миколаєву. Під ударом опинилися енергетична та транспортна інфраструктура.