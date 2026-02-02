Відео
РФ сама бомбить Білгородщину — скільки ФАБів втратили за січень

РФ сама бомбить Білгородщину — скільки ФАБів втратили за січень

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 03:51
Армія РФ втрачає бомбі над Білгородщиною і звинувачує ЗСУ
Літак РФ з ФАБом. Ілюстративне фото: росЗМІ

За січень 2026 року повітряні сили РФ скинули на Білгородську область п'ять потужних бомб ФАБ. Така технічна втрата боєприпасів з літаків, що прямують у бік України, відбувається регулярно і налічує сотні випадків.

Статистику періодично підбиває опозиційна Кремлю агенція ASTRA.

Читайте також:

Скільки бомб скинуло РФ на свою території

Остання, за даними агенції, авіабомба впала та вибухнула у селищі Шебекинському Білгородської області. Пошкоджено паркан біля житлового будинку, люди не постраждали.

В цілому опозиційні журналісти підрахували, що за 2025 рік як мінімум 143 авіабомби упустила Росія на свої власні та тимчасово окуповані території. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 російських авіабомб ФАБ. 

ASTRA зазначає, що для протидії українським ППО армія окупантів почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ. Але через недосконалість системи авіабомби часто падають на російські території.

Влада РФ такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі — повідомляють, що причини в атаках ЗСУ, зазначає агенція.

Раніше президент Зеленський назвав кількість ракет, дронів та авіаційних бомб, які РФ випустила по Україні за січень. Мовиться про більш ніж 6 тисяч ворожих дронів.

Також нещодавно президент назвав втрати армії РФ на полі бою за грудень 2025 року.

окупанти війна в Україні авіабомба бомба Білгород
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
